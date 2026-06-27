陳茵媺掌管家中財政大權　陳豪霸氣宣言：男人賺啲錢畀晒老婆！

陳豪、陳茵媺今日（6月27日）夫妻檔出席財富管理活動，訪問話題自然落在「財富管理」之上。兩人接受《香港01》訪問時，陳豪大方透露太太陳茵媺是家中的財政大臣。



陳豪、陳茵媺今日夫妻檔出席財富管理活動。（葉志明 攝）

親解周年紀念「獨照」之謎 Aimee笑稱：下次會加Hashtag

早前結婚周年紀念日，陳茵媺在社交平台上分享分享自己的結婚相，但獨缺男主角陳豪，惹來諸多揣測。訪問中提起此事，陳豪回答：「都唔知發生咩事。」而陳茵媺就解釋說，當日沒有太多慶祝活動，所以只是搵舊相分享一下就算，未料到大家會有這麼大反應。「哈哈，下次我會喺張相度寫住 #flashback。」

陳茵媺keep得勁好！（葉志明 攝）

陳豪霸氣宣言：男人賺啲錢畀晒老婆！

訪問中亦談到「財富管理」的話題，陳豪坦言：「男人負責出去奔跑、賺錢，然之後啲錢畀晒老婆。（全部人工畀晒老婆？）咦？你問得好深入喎。」陳豪、陳茵媺頓時有點無語，笑了起來。陳茵媺回答：「我覺得小朋友比較多，變咗呢個⋯⋯呢個使錢嘅工作。」陳豪糾正：「係理財。」陳茵媺：「理財嘅工作就包喺我身上，因為我要負責交唔到嘅bills，同埋小朋友去學習等，全部都要我安排，所以屋企嘅理財都算係我要負責。」

夫妻檔出席活動。（葉志明 攝）

買新車要入紙申請？夫妻財政高度透明

如果陳豪想買「少少嘢」，例如新車，一隻錶，就要向陳茵媺申請？陳茵媺回答：「Of course not，哈哈哈。（填咗form先？但係批就要等等。）」陳豪笑說：「要睇心情，心情開唔開心，開心嘅話就⋯⋯」陳茵媺：「咦，你講得⋯⋯講真，如果買唔同嘢，我哋都會商量，尤其是係車，各方面嘅嘢，我哋關係都好透明。」批畀小朋友易啲？陳豪：「因為小朋友成日都有要求。」陳茵媺：「小朋友一定要批，一定要。（需要就要買？）需要囉。What you want and what you need is two different things。需要同想要係兩樣嘢，需要就會買，如果鍾意就要earn for it。」

陳茵媺keep得勁好！（葉志明 攝）

嚴守育兒理財原則：想要就要自己爭取！

陳豪舉了最近一個例子，二兒子想買一個便宜的電子產品，最後要靠獲得好成績才能得到。記者問：「如果陳豪想買好貴嘅嘢，係咪要用獎交換？」陳豪：「我唔買貴嘢，淨係買平嘢，同以前一樣。」陳茵媺則笑而不語。