秦沛81歲生日姜麗文曬溫馨合照　榮升爺爺身體壯健：每日開開心心

秦沛（Paul哥）上月榮升爺爺，兒子姜文杰（Benji）與模特兒兼珠寶設計師太太李泳淇（Rain）迎來女兒「小姜蓉」出世，一家人喜氣洋洋！今日（27日）秦沛女兒姜麗文（Lesley）在社交平台發文為秦沛慶祝81歲生日，她寫道：「Happy 81st Birthday to my Papa Bear!! 🎂❤️ 祝爸爸身體健康 每日都開開心心! We love you, Ba! 😘😘😘」她更曬出多張與爸爸的合照，場面溫馨！

姜文杰（Benji）與模特兒兼珠寶設計師太太李泳淇（Rain）的女兒「小姜蓉」出世，姜麗文榮升姑姑！（IG@lesleychianglove）

秦沛榮升爺爺！（IG@benjichiang）

秦沛榮升爺爺！（IG@benjichiang）

兩父女感情好好。（IG@lesleychianglove）

感情深厚。（IG@lesleychianglove）

大擺心心Pose。（IG@lesleychianglove）

姜麗文為秦沛慶祝81歲生日。（IG@lesleychianglove）

溫馨！（IG@lesleychianglove）

玩雪。（IG@lesleychianglove）

感情好好。（IG@lesleychianglove）

感情好好。（IG@lesleychianglove）

身體健康！（IG@lesleychianglove）

身體健康！（IG@lesleychianglove）

秦沛父兼母職為爭撫養權傾家蕩產 榮升爺爺享天倫之樂

出名是絕世好爸的秦沛，與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女姜文杰及姜麗文，但兩人在婚後7年因文化差異、各自忙碌而離婚。為爭取子女撫養權，秦沛更不惜傾家蕩產，將大部分資產給前妻，並父兼母職湊大一對子女。而秦沛後來邂逅細7年的日藉太太森下繪梨，兩人婚後相守多年，森下繪梨亦視秦沛一對子女如己出。年屆81歲的秦沛身體壯健，早前更專程返港，探望孫女，共享天倫之樂！

秦沛與中日混血兒前妻梁盛子育有一子一女姜文杰及姜麗文。（IG@lesleychianglove）

姜麗文曾奪「飛躍進步女藝員」獎，當時爸爸秦沛及哥哥姜文杰都有到場支持。（資料圖片）

鬼馬一面！（IG@lesleychianglove）

鬼馬一面！（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

好開心！（IG@lesleychianglove）