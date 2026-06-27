TVB視帝兒子28歲生日攬火辣女友放閃　身高190cm游泳健將曾奪8金

現年58歲的視帝馬德鐘一向高大有型，他與太太張筱蘭的兒子馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸的模特兒身材，身高超過190cm，兩父子更曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。日前馬在驤迎來28歲生日，他在社交平台曬出與女友Shakila一起慶生的合照，並寫道：「28 years later… celebrating with the specialist shark🥰 @shakilazab」

馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸馬德鐘的模特兒身材。（IG@mazai132）

馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸馬德鐘的模特兒身材。（IG@mazai132）

兩父子更曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。（資料圖片）

28歲生日！（IG@mazai132）

28歲生日！（IG@mazai132）

28歲生日！（IG@mazai132）

放閃！（IG@mazai132）

馬在驤女友Shakila身材火辣。（IG@shakilazab）

馬在驤28歲生日攬女友放閃 游泳健將曾奪8金機械工程一級榮譽畢業

相中所見，馬在驤同女友撐枱腳慶祝，兩人一起欣賞夜景、切蛋糕，馬在驤更攬實女友，大方放閃！馬在驤中學時曾就讀香港法國國際學校，專長是游泳，曾代表學校於澳洲雪梨比賽，奪下8個個人金牌及全場總冠軍。2018年3月馬在驤赴澳洲讀大學，攻讀機械工程課程，2022年更以一級榮譽畢業，絕對是學霸一名！

馬在驤是游泳健將。（微博@馬德鐘JM）

馬在驤獲機械工程一級榮譽學士學位。（張筱蘭微博圖片）

馬在驤鍾情外籍美女 新歡身材火辣

馬在驤一向鍾情外籍美女，與美國女飛魚Marissa分手後，曾與同在澳洲讀大學的芬蘭藉女泳手Carita Luukkanen拍拖，兩人更一起出席活動，當時張筱蘭公開大讚Carita是好女仔，不過兩人最後亦分手收場。去年9月馬在驤帶同新歡Shakila出席Hermès時裝騷，據知女方名為Shakila Mohazab，是一名演員兼模特兒，身高163cm，身材火辣，曾參演《The Sound Eye》（2022）、《異類崛起》（2021）及《I Am Woman》（2019）等作品，去年8月馬德鐘一家三口在外地滑雪，馬在驤的新女友Shakila亦有同行，看來已經融入馬家！

馬在驤與美國女飛魚Marissa是大學同學。（IG@marissaemartin）

馬在驤曾與同在澳洲讀大學的芬蘭藉女泳手Carita Luukkanen拍拖。（IG截圖）

馬在驤和Carita去迪士尼。（IG截圖）

去年9月馬在驤帶同新歡Shakila出席Hermès時裝騷。（IG@mazai132）

馬在驤與新女友合照。（IG@mazai132）

蜜運中。（IG@mazai132）

蜜運中。（IG@mazai132）

蜜運中。（IG@mazai132）

甜蜜。（IG@mazai132）

Shakila Mohazab是一名演員兼模特兒。（IG@shakilazab）

融入家中！（IG@mazai132）

馬在驤曾因「Boyfie」親吻照惹性向疑雲

不過馬在驤亦曾引發性向疑雲，2022年他在澳洲大學畢業時，曾轉發一張與外籍男性好友的合照，相中身穿畢業袍的馬在驤親吻對方臉頰，該好友更寫道「Boyfie just graduated」，由於「Boyfie」一詞被解讀為「Boyfriend（男友）」和「Wifey（老婆）」的混合體，親暱的稱呼及舉動即引來不少網民質疑他的性取向。不過其後馬德鐘就澄清當時自己亦在場，兒子與好友只是玩玩而已。