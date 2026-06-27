東張西望｜6歲女童黃雨遇「公園怪叔叔」：媽咪，有人摸我

《東張西望》今日（6月27日）報道一單懷疑非禮女童事件。鄧女士受訪時表示，6月16日黃雨當日，照常接送6歲女兒放學，經過黃大仙睦鄰街公園時遇上「怪叔叔」。



鄧女士接6歲女兒放學，女兒疑被陌生男人非禮。（《東張西望》截圖）

事發地點。（《東張西望》截圖）

6歲女童被摸臉

鄧女士：「當時黃雨，我同個女一人一把遮前後咁行，我行喺前面，阿女行後面，經過睦鄰街公園。跟住阿女好驚，喊住衝過嚟。『媽咪，有人摸我！』」鄧女士的女兒說：「跟住佢行到我旁邊，仲摸我。」《東張》主持曾錦燊問：「佢點摸你？」鄧女士的女兒用手摸了摸臉，回答：「咁樣囉。」《東張》主持曾錦燊問：「成隻手掃你塊臉。」鄧女士的女兒說：「係。驚，驚到喊。媽咪問我係綠色，定橫紋衫嗰個，我話係橫紋衫嗰個。」鄧女士後續表示，見到女兒受傷害而感到心痛。

鄧女士接6歲女兒放學，女兒疑被陌生男人非禮。（《東張西望》截圖）

6歲女兒指出摸她的男人。（《東張西望》截圖）

6歲女兒指出摸她的男人。（《東張西望》截圖）

咁都得？（《東張西望》截圖）

懷疑非禮女童的男人。（《東張西望》截圖）

世風日下。（《東張西望》截圖）

媽媽捉「公園怪叔叔」

鄧女士表示，當時上前截停了懷疑非禮女兒的男人，大聲質問，卻得到這樣的回應。「落雨呀嘛，你知唔知？」鄧女士表示，最初男人否認摸她的女兒，只是因為天雨才「撞」到她。後來鄧女士質疑，就算撞到也不可能會摸到她女兒的臉，男人才又改口說，因為可愛才摸她一下。鄧女士亦表示，她報警途中，這個男人不斷想搶手機和作勢想打她，幸好有男途人制止。警察到場後，這個「懷疑非禮女童」的男人的態度出現180度轉變，不斷向她道歉。

警方回覆指，現拘捕一名79歲姓何男子。

警方回覆已拘捕何姓男子。（《東張西望》截圖）