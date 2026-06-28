林明禎台北豪宅內部曝光　放售親自瞓過7萬蚊床褥：睡了旺一輩子

林明禎近年吸金力強，經常穿梭港、台、大馬三地，昨晚（27日）她在社交平台Threads發文，宣布要和僅住了一年的台北家說再見，更一口氣分享多張在客廳拍下的靚相，令她的台北豪宅曝光！片中明禎身穿米色吊帶貼身長裙、戴上眼鏡，在家居作最後留影。屋內裝潢相當高雅，除了有舒適的米白色L形大沙發，大落地玻璃窗外是一片遼闊的城市景觀，最誇張的是客廳竟然放了一部純白電子琴以及一部大型豎琴，音樂藝術氣息濃厚，連明禎都大讚這裡「住得很舒胡（舒服），也是最多me time的地方」。

林明禎宣布要和僅住了一年的台北家說再見。（IG@minchen333）

片中明禎身穿米色吊帶長裙、戴上眼鏡，在家居作最後留影。（IG@minchen333）

屋內裝潢相當高雅，除了有舒適的米白色L形大沙發，大落地玻璃窗外是一片遼闊的城市景觀，最誇張的是客廳竟然放了一部純白電子琴以及一部大型豎琴。（IG@minchen333）

明禎大讚這裡「住得很舒胡（舒服），也是最多me time的地方」。（IG@minchen333）

任性搬家 被母親下令變賣7萬港幣天價床褥

不過，明禎自爆因為自己太任性，經常想去新地方體驗生活，結果惹來媽媽不滿：「我媽咪說我每次花太少錢錢搬新家，每次買了床買了傢俱沒什麼用到就又搬走，她說這次一定要至少把剛買的新床賣掉才可以讓我繼續流浪🙂」她貼出網購截圖，原來這張被母親勒令「變賣」的雙人床褥來頭絕不簡單，原價高達36.6萬新台幣（約$9萬港幣），即使特價後仍要$277,912新台幣（約$6.8萬港幣），身價驚人！

明禎自爆因為自己太任性，經常想去新地方體驗生活，結果惹來媽媽不滿：「我媽咪說我每次花太少錢錢搬新家，每次買了床買了傢俱沒什麼用到就又搬走，她說這次一定要至少把剛買的新床賣掉才可以讓我繼續流浪」（IG@minchen333）

原來這張被母親勒令「變賣」的雙人床褥來頭絕不簡單，原價高達36.6萬新台幣（約$9萬港幣），即使特價後仍要$277,912新台幣（約$6.8萬港幣），身價驚人！（IG@minchen333）

極力推銷床褥：睡了會旺你一輩子

明禎在帖文中極力硬銷這張買了不到一年的床褥，她說：「Very的新 剛買不到一年 睡沒有幾次（因為沒有常在台北）認真要買床記得看我的story或在底下留言😂😂🤣🤣對了 這床睡了會旺你一輩子neh」明禎標籤這篇為「#很荒謬的一則貼文」而網民都表示，雖然好想睡明禎睡過的床褥，跟女神睡同一張床，但價格實在太奢侈買不起，另外也有人搞笑問，若買的話可否叫明禎先在床褥上簽名。

明禎在帖文中極力硬銷這張買了不到一年的床褥，她說：「Very的新 剛買不到一年 睡沒有幾次（因為沒有常在台北）」還表示：「這床睡了會旺你一輩子neh」（IG@minchen333）