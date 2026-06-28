黎姿細佬黎嬰坐輪椅現身紅館被近距離追拍　網民轟：唔尊重冇教養

魔術師甄澤權近日在紅館舉行《"Once"甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》，門票全數售罄，觀眾坐滿全場，獲大批圈中人力撐可謂星光熠熠。繼陳敏之、張智霖等藝人遭「合照黨」圍堵後，黎姿的胞弟黎嬰亦成為被追拍的對象，片段在網絡引起極大迴響，有大批網民怒轟拍片者冇教養，更要求刪除影片以示尊重。

黎姿 (Gigi) 與弟弟黎嬰的感情一向好好，身為家姐的她多年來對弟弟一直愛護有加。自從黎嬰不幸於07年發生車禍後，就要坐輪椅生活，且未能夠繼續打理他的醫學美容公司生意，當年事業如日方中的黎姿不惜放棄幕前工作，全力幫細佬接管生意，更將集團成功上市，愈做愈大。（IG圖片）

黎嬰坐輪椅現身紅館

黎姿的醫生胞弟黎嬰於2007年不幸遇上嚴重車禍，導致行動不便，需以輪椅代步。雖然每逢節日，黎姿都會在社交平台分享一家人的合照，但黎嬰甚少公開露面。近日黎嬰罕有現身，由估計是女傭的女士推著輪椅低調到達紅館外。

近日黎嬰罕有現身紅館場外。（threads）

黎嬰罕有現身，由估計是女傭的女士推著輪椅低調到達紅館。（threads）

黎嬰慘遭追拍

在網民分享於小紅書看到的片段可見，當日黎嬰戴著太陽眼鏡，穿上黃色上衣，現身紅館外時，立即被場外人士認出。有人尾隨黎嬰拍攝，後來愈來愈多人加入舉起手機近距離追拍黎嬰。而推著輪椅的女士顯得不知所措，希望能盡快穿梭人群，而黎嬰本人則全程沒有太多表情。

有人尾隨黎嬰拍攝。（threads）

後來愈來愈多人加入舉起手機近距離追拍黎嬰。（threads）

網民鬧爆拍片者冇教養

片段曝光後，立即引起大批網民強烈不滿，更留言指黎嬰並不是公眾人物，並譴責追拍人士及上傳者的騷擾行為，直斥：「追住人影做咩⋯就算個個人係明星 咁做都唔禮貌啦⋯」、「何必一路追住人影呢，做人將心比己啦」、「咁樣追住影係咪唔識尊重人？冇禮貌、冇尊重、無教養」、「樓主真係冇品」、「做番個有質素嘅人係咪真係咁難？」、「你既字典入面，有冇'尊重'兩個字？」、「你真的很沒有禮貌，如果換轉是你家人這樣不知你會怎樣？」、「請尊重人，刪除這個post」。