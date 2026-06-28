《愛回家之三代同糖》主演名單公開　第一代骨幹徐榮回歸！

將於8月隆重登場的無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》），由羅永賢Marco監製，馬俊縈編審，馬俊縈、謝浩洋、潘逸豪執行監製，逢周一至五晚八點翡翠台播映。一眾演員車婉婉、吳若希、李茵彤、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮兒明午（29日）將齊集電視城試造型及出席記者會。



關曜儁。（ig圖片）

吳兆麟。（ig圖片）

吳兆麟。（ig圖片）

吳兆麟。（ig圖片）

容天佑。（ig圖片）

今日（28日）官方公布餘下重點演員的角色及資料，自《麻雀樂團》後備受重用的胡敏芝Karen、憑《臥底嬌娃》演出贏盡好評的關曜儁Leo，以及2024年台慶當晚勇奪「全台力撐潛質男藝人」的廖家爵，Leo飾演吳若希男友「安多勳」，活力充沛、帶喜感；性格大男人，但卻又不介意做「鳳凰男」接受吳若希金錢資助，名副其實「軟飯硬吃男」。Karen飾演的盧漢娜Hannah，是李茵彤Desta的中學同學兼閨蜜，是進取型Gen Z，性格務實，人生目標是儲錢買樓，精明慳家，愛美但不崇尚名牌，更是網購達人；至於廖家爵則飾演Hannah男友鐵金剛，與Hannah一樣樂觀上進、有人生目標又慳家，但卻「慳自己、富女友」，對女友絕不吝嗇又痛錫。

關曜儁。（ig圖片）

朱敏瀚、周嘉洛、張振朗和關曜儁完成接力賽。（IG@owencheung）

至於容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹、徐榮及阮兒，則飾演吳若希及趙浚承工作的跨世代公關有限公司同事，七人性格各人特色，容天佑飾演表面遊戲人間的富二代「高冠一」、周志康飾演百分百顧家好男人「何媽」、林沚羿飾演八卦收風小天后「曾碧池」、吳兆麟飾演對外貌極度執著的「范特栖」、潘靜文飾演追星吃貨「莫希靈」、洪曼芹飾演愛戴假髮的神秘女同事「巫慧慧」、徐榮飾演反差感極大的爆肌大叔「程祥劍」，阮兒則飾演吳若希秘書Ada。

廖家爵。（資料圖片/陳順禎攝）

周志康邊唱邊擺有型甫士。（TVB截圖）

林沚羿（ig圖片）

林沚羿（ig圖片）

潘靜文（ig圖片）

潘靜文（ig圖片）

洪曼芹（資料圖片/葉志明 攝）

徐榮（TVB圖片）

阮兒（Chloe）。（YouTube影片截圖）

容天佑精通跆拳道截拳道拳擊泰拳 文武雙全

值得留意的是，在官方今日公開的演員名單中，暗藏不少身懷絕技無綫藝人。先說2011年《功夫新星》第3名得主容天佑Alex，Alex 4歲時因為體弱，被家人送去學習跆拳道，現為跆拳道黑帶4段高手；之後 8歲那年，Alex因參加無綫節目《有招出招》認識吳永森師父，因而成為截拳道第五代傳人。除了跆拳道及截擊道，Alex還懂得拳擊與泰拳，並分別師承陳惠敏和徐家傑。除了武功，Alex跳舞、朗誦、唱歌樣樣皆精，更學過行Catwalk，絕對是文武雙全代表。

吳兆麟擁小提琴8級音樂資格

與Alex同樣天生一副好身手的、還有吳兆麟Alan。Alan先後憑與黃瀅仴在《全城一叮》中的小提琴加拉丁舞表演、《福祿壽訓練學院》的耍雙節棍演出，及腳踏高踭鞋唱跳Britney Spears名曲《Baby One More Time》令人留下深刻印象。雖然如此，但Alan私下其實完全沒有舞蹈底子，反而是跆拳道及小提琴高手。5歲便開始學習小提琴及跆拳道的Alan，曾憑跆拳道奪得廣東省第一名，並擁有小提琴8級音樂資格，同樣文武雙全。

至於升呢與吳若希談情的Leo，是圈中知名星級健身教練，張振朗、朱敏瀚及周嘉洛均為其學生；而Leo還擁有極佳生意頭腦，多年前創辦健身工作室，近年更越做越大，將健身及治療概念結合，幫助顧客操肌變大隻之餘，亦協助有需要人士減輕因勞損而帶來的種種身體不適，相當有理念。健身生意愈做愈好的Leo，亦是圈中出名的多仔公及百分百顧家暖男，事業家庭同樣美滿。