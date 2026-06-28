唱錢｜李然帶病上陣挑戰　嚴駿祺挑戰神曲《十面埋伏》18秒即Fail

李然唱Level 2《全身暑假》過關，笑到見牙唔見眼。（截圖）

《唱錢》昨晚（27日）一集是素人版，兩位素人雖來頭不小，但在台上表現均如坐過山車般驚險！首先出場的是《超級巨聲4》季軍嚴祺（嚴瀚褀）胞弟嚴駿祺（Marco），劍指十萬港元大獎的他，聲稱最想挑戰難度超班、由Eric Kwok作曲編曲的《唱錢》經典難度Monster歌曲《十面埋伏》。Marco先後挑戰了Level 2《至情至聖》、Level 1《我的宣言》、Level 3《愛得太遲》及Level 4《耿耿於懷》，分別獲得87.4%、89%、92.6%及89.2%綜合成績。隨後Marco再以92.3%高分完成Level 5《愛不疚》，之後Marco自信滿滿衝擊Level 6《Kong》，可惜最終因音準頻頻失誤抱憾出局。

三位主持勁肉緊。（截圖）

不過最殘酷還在後頭！兩位主持為了一償Marco心願，特意破例讓Marco挑戰當晚Monster歌曲《十面埋伏》，豈料Marco最終僅唱了18秒就Fail，Eric Kwok見一片丹心的Marco輸得咁慘，遂即場「開班」傳授陳奕迅（Eason）金曲演繹秘笈：「點解Eason話呢首歌係其中一首最難，其實唔係Technique，點樣可以唱到Technique放諸腦後而又可以忘我咁唱到隻歌嘅神髓同情感先係最難。」

之後嚴駿祺唱《愛不疚》音準「返番嚟」又回復信心。（截圖）

嚴駿祺試唱Monster歌曲《十面埋伏》同樣失敗。（截圖）

另一位挑戰者是有「林秀怡2.0」之稱的李然（Leanne），雖然帶病上陣、戰鬥力只剩七成，但曾是《中國好聲音》第四季那英戰隊6強的她，實力絕不容忽視！Leanne先以Level 1《實情》及Level 2《全身暑假》熱身，分別獲得90.8%及92.3%的綜合成績，並獲Eric Kwok大讚靚聲兼非常「入咪」。不過真正考驗出現在Level 3《Chotto等等》，Leanne挑戰時音準一路狂瀉，唱至尾聲更跌剩一條紅Bar，全場驚出一額汗！幸好Leanne心理素質夠硬淨撐到尾成功過關！Eric Kwok事後大讚Leanne在關鍵時刻夠冷靜：「你都幾叻，可以Hold到最尾，通常唔係好多人可以Hold到。」

Eric Kwok即場傳授唱《十面埋伏》的秘訣。（截圖）

Leanne「死裡逃生」之旅仍未完結，為了贏十萬元獎金「幫補」出新歌，實行難關難過關關過，於下集迎來更大挑戰！預告片中，她會挑戰《IQ博士》、《蜚蜚》，更會衝擊終極Monster關卡。到底這位「帶病強者」能否成功打爆機？敬請留意下周六（7月4日）晚播映的《唱錢》！