「如花」李健仁坐輪椅睇戲被捕獲　年前傳中風半身不遂今精神佳

李健仁是周星馳經典電影中的著名演員，當然他亦有另一個更響亮的名字——如花。仁哥自《九品芝麻官》飾演驚世醜角「如花」後迅速走紅，其後在多套周星馳電影中也「秉承傳統」，多次飾演不男不女的醜角。2019年，傳出如花在內地中風命危消息，遺憾經治療後半身不遂，亦失去部分語言能力及失憶，日常生活亦不能自理要靠人照顧。



李健仁飾演「如花」真係一絕。（劇照）

曾中風經三年治療後好轉

所幸，經過三年治療後出現好轉，李健仁早前客串了鄭文輝（甜筒輝）有份投資的新電影《水着女王》，亦逐步投入演藝工作。雖然活動反應等雖然未能回復中風前速度，但相信經時間慢慢康復會更進一步，繼續完成他自己的演藝夢。

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李健仁2020年公開跟好友Suzuki合照，可見他消瘦了不少。（微博＠李健仁）

「如花」李健仁近況曝光

日前有網民在Threads上表示，去東九文化中心劇院睇《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》與《西遊記大結局之仙履奇緣》4K修復版時，遇見了「如花」李健仁。他更拍下了一張仁哥的照片。相中，「如花」李健仁穿着一身smart casual服飾，手拿一支拐杖，坐在輪椅上，雖然與昔日熒幕上的他消瘦不少，但精神仍然相當不錯。

有網民東九文化中心劇院見到李健仁，精神唔錯喎。（threads@neozeed2023）

有網民東九文化中心劇院見到李健仁，精神唔錯喎。（threads@neozeed2023）

從這位網民（threads@neozeed2023）後續的帖文中也看到，當日除了「如花」李健仁有到場支持外，家英哥羅家英亦有出席。大合照環節中，「如花」李健仁更開心笑，舉起手派心影相。