著名導演爆向氏兄弟童年秘聞　向佑任性常犯錯向佐出道前被逼苦練

影壇大亨向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑，長子向佐入行多年，至今仍活躍幕前，且早已成家立室，為父母誕下一對可愛乖孫；相比下，向華強夫婦卻甚少提及細仔向佑。年初，向華強透露資產將交由家族信托基金管理，並由大兒媳郭碧婷管理，此舉行引發向佑強烈不滿，指責父母偏心。相隔幾個月，向太公開怒轟年上女友帶壞向佑，甚至將兒子「拉黑」，令兩母子關係降至冰點，當時「向佑與向太向華強已徹底斷聯」更一度登上微博熱搜。直到日前，向佐與弟弟向佑激罕合體直播帶貨，期間向太更進入直播間狂刷禮物，上演一場戲劇性的「母子大和解」。這場風波除了引來大批網民「剝花生」外，導演王晶也有留意，他日前更在個人視頻平台上，大爆向氏兄弟兒時的相處點滴，並揭露向華強夫婦其實從未放棄向佑，同時大讚向佐背後的「苦練」辛酸史。

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑。（微博@向佐）

向佐及向佑兩兄弟感情要好。（heungjacky@IG圖片）

王晶點評向佐真情流露

片中，主持提到向佐早前在訪問中表示很愛自己弟弟，更直言無法接受父母對弟弟不公平，詢問王晶對此事的看法。王晶直言：「這是他們兄弟之間的感情吧。」他認為向佐的言論是其內心真實情感的直接表露，並指出：「他對他弟弟的想法，跟他說父母對弟弟的想法，是可以不一樣的。」

向佐向佑兩兄弟日前激罕合體直播。（網上圖片）

兄弟非常合拍。（網上圖片）

澄清向華強夫婦偏心傳聞：向佑任性做錯好多事

談到向華強夫婦被指偏心的傳聞，王晶坦言向佑確實比較任性，過去亦曾犯下不少錯誤，但父母實質上從未放棄過他：「向佑是任性一點，是做錯了很多事情。但我知道，他父母並沒有放棄他，好多次他要做生意，都給錢他去做，不過每次都失敗而已。」王晶更透露時至今日，向華強夫婦在基本生活上，依然在背後支持及照顧著向佑。

王晶直言向佑是任性了一點。（小紅書截圖）

王晶力證向華強夫婦並沒有放棄向佑。（小紅書截圖）

昔日兩個小胖子

王晶回憶起向佐和向佑小時候感情是非常好：「因為好像啊，兩個小胖子。我跟他們一家人去滑雪，向佐去滑雪了，向佑不喜歡滑雪，我也不喜歡滑雪，我就跟向佑去打遊戲機。」王晶更一邊手舞足蹈一邊笑著形容：「是很大，『嗚嗚嗚』那種遊戲機呀！」

王晶回憶同向家一起去滑雪。（小紅書截圖）

王晶稱向佐和向佑小時候都很可愛。（小紅書截圖）

王晶又大讚兩兄弟小時候都是非常可愛、胖嘟嘟的小男孩。不過向佐去到英國唸書時，就由一個「肥嘟嘟的小子」，因為去打了英式欖球這種全身運動，因而成功瘦了下來，變成現在高大英俊的模樣。

王晶稱當年向佐經過苦練才能出道。（小紅書截圖）

王晶大讚向佐天賦很不錯。（小紅書截圖）

王晶揭向佐入行苦練辛酸

王晶續指，向佐回港後表示想進入娛樂圈發展。由於他的父母是娛樂圈的大亨，對要求自然會高，認為向佐必須達到一定的水平才可以出來見人。王晶透露：「所以就逼他苦練，那一段時間是很辛苦的，我知道。」不過王晶最後亦對向佐給予高度評價，覺得他的天賦很不錯，雖然有時候年輕人可能會有些時間比較任性一點，「可是本質上是善良而且向上的」。