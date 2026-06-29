愛回家｜回帶睇冼迪琦清純時　「港版周子瑜」客串一分鐘畫面曝光

播映多年的TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴香港人無數個日與夜，隨著劇集即將步入歷史完結，不少忠實劇迷都大感不捨，網絡上更掀起一陣「回帶重溫潮」。近日，有眼利網民在Threads上發文，驚覺原來近年在台灣人氣爆燈、被封為「港版周子瑜」的冼迪琦，竟然曾經在《愛·回家》中驚喜登場！



原來冼迪琦拍過《愛回家》！（《愛·回家之開心速遞》截圖）

嗰時冼迪琦勁清純！（《愛·回家之開心速遞》截圖）

隱藏彩蛋！第395集化身日本交流生「Kathy」

該名網民（@kaimanchoy）在Threads分享當年的劇集截圖，立刻引起大批網民討論。原來在《愛·回家》第395集中，劇情正值「香島大學」的青春校園主線，而冼迪琦就獲安排客串飾演一名叫「Kathy」的日本交流生。

雖然在這集中，冼迪琦的出場時間僅僅只有約一分鐘，主要與金城安（周嘉洛 飾）及朱凌凌（吳偉豪 飾）等島大主角群有短暫互動，但她憑著一身標準的日系打扮，加上甜美又帶點小叛逆的氣質，將「日本妹」演繹得入型入格。如今截圖被翻出，不少網民才恍然大悟，紛紛留言驚呼：「原來當年個日本妹就係小迪！」、「細細個已經好靚女」。

嗰時冼迪琦勁清純！（《愛·回家之開心速遞》截圖）

嘩！（《愛·回家之開心速遞》截圖）

AKB48 Team TP前成員、現役Passion Sisters啦啦隊冼迪琦（IG@diccc0213）

AKB48 Team TP前成員、現役Passion Sisters啦啦隊冼迪琦（IG@diccc0213）

AKB48 Team TP前成員、現役Passion Sisters啦啦隊冼迪琦（IG@diccc0213）

AKB48 Team TP前成員、現役Passion Sisters啦啦隊冼迪琦（IG@diccc0213）

冼迪琦（官方圖片）

離港追夢轉戰日台 完美蛻變啦啦隊女神

這短短一分鐘的客串之所以珍貴，是因為它堪稱是冼迪琦在香港電視圈的「暫別作」。童星出身、曾演過「馬國明養女」的她，在拍完這集《愛·回家》後便毅然跳出舒適圈，暫停香港的劇集拍攝工作，隻身飛往海外追夢。

她先是投身日本偶像體系發展，成功入選日本國民女團 AKB48 的海外姊妹團，經歷了多年的女團唱跳生涯。直到近年，她正式畢業並轉戰台灣體育界，強勢加盟中信兄弟專屬啦啦隊「Passion Sisters」。憑藉超強的舞台魅力與親和力，冼迪琦在台灣迅速爆紅，不僅推出個人寫真集，更成為無數球迷心中的「啦啦隊女神」。