盧宛茵揭拍《非份之罪》被導演辱罵　啞忍多日終爆發即場嚇呆對方

盧宛茵今日出席HOY全新綜藝節目《嫲嫲飯飯》之《給阿嬤的情書》特別場活動。由於該電影故事內容十分感人，盧宛茵說：「都驚驚地會喊，我係一個好易喊同好易笑嘅人。」

盧宛茵。(張嘉敏攝)

難忘恩師鍾景輝教導

提到她的恩師鍾景輝（King Sir）本月初離世，她遺憾未能見對方最後一面，問到兩人過往相處的點滴，盧宛茵說：「係King sir佢教我哋演戲，我演嗰套《朱門怨》就係佢教我哋嘅，佢淨係教咗4期訓練班，我好榮幸可以畀佢教到。佢係講理論嘅，依家無呢種㗎喇，佢上堂上一粒鐘，仲會影埋啲教材畀我哋，好認真，好用心去教。佢教我哋何謂戲劇，講解得好深入，好仔細，真係令我哋獲益良多。我到依家幾十年嚟都係用佢教嘅呢套去演戲，人哋講咩我都唔理，從唔覺佢啲嘢out，有啲人會覺得我哋呢啲老嘢已經不合時宜，我就覺得依家有啲人演戲阿茂整餅，好多餘，自己會睇到好激氣。例如拍食飯，食完咪cut，又要畫蛇添足做好多動作，我好憎呢啲。但唔會出聲話，試過畀意見人哋就話得啦得啦，都唔願意聽意見嘅。」盧宛茵與King Sir在《高朋滿座》中合作過，兩人飾演夫妻，有很多對手戲，令她感到好開心：「未入廠時佢會叫我入休息室對戲。」

大合照。(張嘉敏攝)

一齊睇戲。(張嘉敏攝)

親揭被導演當眾辱罵過程細節

提到盧宛茵日前透露拍攝劇集《非份之罪》期間被導演當眾罵「戲屎」一事，她說：「嗰次係我已經忍咗佢5、6日，一直對我吹毛求疵，我係跟大師教演戲出身㗎嘛，佢都唔係正統學演戲嘅，係做PA跟上嚟，邊識演戲吖，佢故意為難我，話我啲戲唔夠，叫我拍枱嗰啲，話我一碌木咁喺度做咩，佢劇本都無睇就話我，我咪同佢講我啲戲唔係大誇，當面同佢理論，佢都當場呆咗。佢根本唔識咩係演戲。我啲朋友話佢唔敢話啲主角，係蝦我呢啲老嘢，我演嘅係有深度嘅戲，唔係好浮誇嗰種，我話不如寫我移民啦，我唔拍喇，今次真係第一次畀你咁樣話我，好奇怪。我哋以前跟king sir，拍戲前係有排過先嘅，依家無㗎喇，埋位就嚟，可能時代唔同咗，我唔係好慣，唔係好啱呢套模式。（會唔會接少啲戲？）我會認真睇下好唔好，睇對手睇劇本，依家做吓呢啲活動都幾好。」

盧宛茵是一位可愛老人家。(張嘉敏攝)