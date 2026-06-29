御用惡人北上商演騷超強麒麟臂　曾歷大動脈血管撕裂險死

現年65歲的吳毅將90年代活躍香港電影圈，最為人熟知的必定是他飾演兇殘社會大佬、變態色魔等反派角色。他已經淡出香港演藝圈多年，轉往內地發展的他不時拍劇、登台，發展不俗。最近吳毅將在內地又有騷開，在台上深情肉緊獻唱劉德華的《暗裡著迷》，期間更展示他非常健碩的麒麟臂，雖然已經65歲，但睇落依然好fit！

非常健碩的麒麟臂。（影片截圖）

好肉緊。（影片截圖）

勁有台風。（影片截圖）

大動脈血管撕裂險死

吳毅將睇落好fit，但原來曾經險死！一年前接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露曾經因大動脈血管撕裂，被判定有三成機會癱瘓甚至死亡。吳毅將透露當時是頸部的大動脈血管撕裂，但幸好是由上而下撕裂，沒有影響腦部：「如果向腦部即刻就好危險，咁佢就向咗下面（撕裂），向心臟嗰邊就影響咗個腎。」吳毅將憶述出事前身體已響起警號：「因為我經常做運動，點解我行10分鐘都會腰酸背痛呢？之前乜都唔知，後尾一照發現有半個腎有陰影，啲血唔到呀。因為有條血管，佢生咗喺大動脈側邊，嗰條血管愈泵愈脹，就吸收咗，將你嘅血流咗落去，冇去到個腎嗰度。」

曾歷大動脈血管撕裂。（YouTube影片截圖）

吳毅將指這個病可以由很多原因引致，例如工作壓力、飲食、年紀，甚至運動過量亦可能引發問題：「後生嗰時谷得犀利，一上Gym玩三、四粒鐘㗎！操得好勁，可能因為咁……又飲酒啦，嗰陣時又食煙，又要日夜捱夜拍戲，好多方面影響到我。」而吳毅將大病亦令太太唐麗球非常擔心：「醫生仲同我講，佢話有30%你可能會癱，有可能會死。我話如果我癱，你哋真係唔好救返我，癱呢我不如走喇，我眯埋對眼，生人都好過啲，傷心吓就算，癱呢，佢一世都陪住我呢，都唔知要服侍到幾時，大家辛苦。我糾結咗好耐做唔做，終於做咗，好慶幸感恩，大步檻過。」而吳毅將完成搭橋手術後已沒有大礙，但現時要注意生活檢點，需服食降血壓藥，改變飲食習慣，不可太肥膩及吃太多肉類，要做適當的運動，但就要避免太過劇烈。

吳毅將及唐麗球夫婦一起出席首映禮。（梁碧玲攝）