吳啟華戴祖儀首次合作演父女有掌摑戲份　移居內地18年生活富貴

吳啟華與戴祖儀今日（28日）出席有份主演的無綫新劇《非份之罪》宣傳活動，兩人今次是首次合作。戴祖儀自言細細個已睇吳啟華的戲，睇他演程至美醫生，她說：「佢喺呢套劇都係做醫生㗎。」又謂想請對方做她的音樂會嘉賓。吳啟華與戴祖儀在劇中飾演父女，更有一場掌摑戲。提到這場被吳啟華掌摑的戲份，戴祖儀說：「我都唔記得咗有被掌摑，都無打到我，就係呢一場戲令我明白咩係專業演員，拍時就到超好嘅角度。」吳啟華說：「無打到，拍掌摑戲唔需要真打。打拍得似就得，演員嘅演技表現到出嚟似係打咗就夠。我拍嘅掌摑戲真打唔多，試過有一次個對手係都要我打，係內地一位新人男演員，佢覺我真打可以幫助到佢演呢場戲，咁我就狠狠地打佢喇。」

大合照。(張嘉敏攝)

吳啟華與戴祖儀首次合作。(張嘉敏攝)

吳啟華與戴祖儀飾演父女。(張嘉敏攝)

移居內地18年生活富貴

吳啟華又讚戴祖儀好好玩，兩人合作愉快。戴祖儀笑言可以看吳啟華的名錶收藏。問到吳啟華的名錶收藏可有50隻？價值是否高達8位數？吳啟華說：「係講興趣同鍾意，唔係講價值，好貴同唔貴都鍾意，都係一種投資，我都有賣過我嘅收藏。」已移居內地18年的吳啟華閒時喜歡打golf和釣魚等，也會接一些商演登台的工作，他說：「我好多嗜好，內地舒服好多，空間又大，唔鍾意太迫嘅地方。我個女出世時已經搬咗去內地住，我個女今年18歲喇。我喺香港有故定居所，有親人喺香港。（再返嚟拍戲？）睇劇本。」

戴祖儀好靚。(張嘉敏攝)

(左起) 吳啟華、游嘉欣、朱敏瀚、貝安琪。(張嘉敏攝)