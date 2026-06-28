東張西望｜大媽「佳舞」攻陷公園　不忿被拍捉攝影師隻手大嗌非禮

內地文化「廣場舞」一直為港人所詬病，除去大批大媽聚集引起市民不便，關鍵問題在於跳舞時播放的聲浪對路過的人及周邊居民造成滋擾。今日（6月28日）這集的《東張西望》，表示收到市民投訴，指居處附近有大批大媽跳舞。不過這些人跳的並不是廣場舞，而是最近內地相當流行的「佳木斯有氧健身操」，簡稱「佳舞」。



（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

「佳舞」有好處？

節目圖文兼備，介紹「佳舞」的發源和爆紅原因，更搵到醫生講解「佳舞」的好處。不過，街坊對於「佳舞」就並不太接受，當中有不少人都怕跳「佳舞」有礙觀瞻，而且聲量過大對途人及居民十分影響。

年輕人街坊回答充滿「語言的藝術」

主持朱文慧訪問兩位年輕人，他們的回答更是充滿了「語言的藝術」。朱文慧問：「覺得佢哋跳成點？」年輕人街坊：「好特別，感覺上有啲奇特。」朱文慧問：「佢哋着同樣制服，覺得點？」年輕人街坊：「好團結，我覺得佢哋好有團隊精神，有中國特色。」後來，兩位年輕人都表示，跳舞沒問題，但音量可以關小一些，更補了一句：「我哋啱跳新穎啲嘅舞。」

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

預告中，《東張》攝製隊深入各處採訪「佳操」隊伍，當中更遇上暴躁大媽，發現被錄影後企圖搶手機，更向主持朱文慧撥水，又有大媽捉住攝影師的手，大嗌非禮，場面非常混亂。

非禮？？？（《東張西望》截圖）

潑水節咁款。（《東張西望》截圖）

原來好戲在後頭，預告好精彩！（《東張西望》截圖）