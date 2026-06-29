馮德倫驚訝葉劉淑儀唔ban對白　仲話要請武師係大製作：好肉赤㗎

昨日（28日）馮德倫（Stephen）與本地Hip Hop組合廿四味（24herbs）齊齊合體出席《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》後接受訪問，一班相識多年的老友難得聚首一堂，雖然他們認識已久，但就是第一次在台上合作。整個訪問過程氣氛極度高漲，眾人瘋狂互窒，笑聲充滿整個訪問，期間馮德倫更大方分享了早前與葉劉淑儀拍攝短片的幕後趣事。

馮德倫（Stephen）與本地Hip Hop組合廿四味（24herbs）齊齊合體出席《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》。(胡凱欣 攝)

馮德倫與葉劉淑儀跨界合作拍攝短片

早前馮德倫與葉劉淑儀跨界合作拍攝短片，影片一出引起不少網民熱烈討論。馮德倫笑指因為葉劉淑儀並不是演員所以寫了劇本給她：「由於佢唔係一個演員，咁我咪寫埋啲對白囉，嗰句對白其實係喺個劇本嗰度嘅，我話你：『如果你堅持要著瑜伽褲，可唔可以最少合埋對腳。』咁我好驚訝嘅就係佢冇ban我呢句！」

馮德倫驚訝葉劉淑儀唔ban對白。(胡凱欣 攝)

馮德倫評葉劉淑儀演技

對於葉劉淑儀的演技，馮德倫就覺得：「佢嘅演技呢就不能講得上係專業演員㗎啦，咁但係呢佢做到啲嘢，咁然後我又剪剪剪，我覺得咁大家出嚟睇得開心又唔使錢咁幾好，大家又兩分鐘睇又唔使錢嘅。」面對兄弟們的調侃，馮德倫笑指這個是小本製作，他坦言之前跟陳奕迅拍攝的短片也是。他朋友與陳奕迅助手每人拿著一部電話就拍完了，當時連專業攝影機都沒有用上，拍完後更是由他親自操刀剪接。馮德倫表示葉劉淑儀這一條已經是「大製作」：「我又要請舞獅，又要請真正嗰個武師又要請畀人撞嗰個武師，嘩！好肉赤㗎！」引得全場大笑。

馮德倫評葉劉淑儀演技。(胡凱欣 攝)

陳子聰面色紅潤

陳子聰則是康復後再站上舞台，他在訪問中雖然話不多，但就被好友馮德倫狂串：「其實佢好返之後，大家唔使聽佢啲嘢太認真，佢都唔係好知自己喺邊度。」陳子聰即回應：「唔係你個concert咩？」不過後來馮德倫都大讚他可愛，更指他面色很好：「事實上因為我見過佢好差嘅時候，所以你依家真係好紅。」陳子聰亦表示很開心可以與馮德倫一起表演：「因為識咗咁耐，咁同Steven表演，咁我又miss咗佢同247 talk嗰度。」但就被馮德倫開始翻舊帳，表示陳子聰「唔多畀面」，不過幸好Brian馬上衝出來解圍，表示陳子聰並不是特地不去馮德倫那集：「真心佢唔喺香港，佢feel really bad！」

陳子聰面色紅潤。(胡凱欣 攝)

Brian馬上衝出來解圍。(胡凱欣 攝)

馮德倫開始翻舊帳，表示陳子聰「唔多畀面」。(胡凱欣 攝)

睇更多現場照片：

馮德倫。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷及Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

MIRROR。(胡凱欣 攝)

姜濤。(胡凱欣 攝)

Edan好醒神。(胡凱欣 攝)

Edan真空要好小心。(胡凱欣 攝)

姜濤及Edan 呂爵安。(胡凱欣 攝)

許志安。(胡凱欣 攝)

蕭秉治。(胡凱欣 攝)

Stephy個玉背。(胡凱欣 攝)

Stephy 鄧麗欣。(胡凱欣 攝)

張繼聰。(胡凱欣 攝)

陳華。(胡凱欣 攝)

moon tang。(胡凱欣 攝)

Feanna 黃淑蔓。(胡凱欣 攝)

Janice Vidal 衛蘭。(胡凱欣 攝)

馬天佑。(胡凱欣 攝)