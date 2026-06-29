馮德倫驚訝葉劉淑儀唔ban對白 仲話要請武師係大製作：好肉赤㗎
昨日（28日）馮德倫（Stephen）與本地Hip Hop組合廿四味（24herbs）齊齊合體出席《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》後接受訪問，一班相識多年的老友難得聚首一堂，雖然他們認識已久，但就是第一次在台上合作。整個訪問過程氣氛極度高漲，眾人瘋狂互窒，笑聲充滿整個訪問，期間馮德倫更大方分享了早前與葉劉淑儀拍攝短片的幕後趣事。
馮德倫與葉劉淑儀跨界合作拍攝短片
早前馮德倫與葉劉淑儀跨界合作拍攝短片，影片一出引起不少網民熱烈討論。馮德倫笑指因為葉劉淑儀並不是演員所以寫了劇本給她：「由於佢唔係一個演員，咁我咪寫埋啲對白囉，嗰句對白其實係喺個劇本嗰度嘅，我話你：『如果你堅持要著瑜伽褲，可唔可以最少合埋對腳。』咁我好驚訝嘅就係佢冇ban我呢句！」
馮德倫評葉劉淑儀演技
對於葉劉淑儀的演技，馮德倫就覺得：「佢嘅演技呢就不能講得上係專業演員㗎啦，咁但係呢佢做到啲嘢，咁然後我又剪剪剪，我覺得咁大家出嚟睇得開心又唔使錢咁幾好，大家又兩分鐘睇又唔使錢嘅。」面對兄弟們的調侃，馮德倫笑指這個是小本製作，他坦言之前跟陳奕迅拍攝的短片也是。他朋友與陳奕迅助手每人拿著一部電話就拍完了，當時連專業攝影機都沒有用上，拍完後更是由他親自操刀剪接。馮德倫表示葉劉淑儀這一條已經是「大製作」：「我又要請舞獅，又要請真正嗰個武師又要請畀人撞嗰個武師，嘩！好肉赤㗎！」引得全場大笑。
陳子聰面色紅潤
陳子聰則是康復後再站上舞台，他在訪問中雖然話不多，但就被好友馮德倫狂串：「其實佢好返之後，大家唔使聽佢啲嘢太認真，佢都唔係好知自己喺邊度。」陳子聰即回應：「唔係你個concert咩？」不過後來馮德倫都大讚他可愛，更指他面色很好：「事實上因為我見過佢好差嘅時候，所以你依家真係好紅。」陳子聰亦表示很開心可以與馮德倫一起表演：「因為識咗咁耐，咁同Steven表演，咁我又miss咗佢同247 talk嗰度。」但就被馮德倫開始翻舊帳，表示陳子聰「唔多畀面」，不過幸好Brian馬上衝出來解圍，表示陳子聰並不是特地不去馮德倫那集：「真心佢唔喺香港，佢feel really bad！」