MIRROR頻頻到內地出席活動　姜濤珍惜表演機會：去到邊度都會加油

MIRROR成員姜濤與呂爵安（Edan）昨日（28日）現身《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》，活動後二人接受傳媒訪問談及到去內地發展的問題，出名「轉數快」的Edan發揮搞笑本色回應。除了發展動向，姜濤「創韓文」更被Edan瘋狂開玩笑。

MIRROR成員姜濤與呂爵安接受傳媒訪問。(胡凱欣 攝)

姜濤創韓文？

姜濤表示自己之前「唱韓文」時學拼音覺得很難，但就說成「創韓文」，即說Edan笑指他是「韓文創辦人」，場面搞笑：「做字啊！我哋中文有倉頡！韓文有姜濤！」

Edan笑指姜濤是「韓文創辦人」。(胡凱欣 攝)

對於被問到早前Edan隨電影團隊前往上海出席電影節及姜濤即將到內地擔任韋禮安演唱會的嘉賓，令外界關注MIRROR是否有意將發展版圖擴展至內地市場， Edan坦言目前並沒有刻意設定發展的特定地區：「我諗我哋唔係為要目標要上內地發展，而係我自己嗰個去上海，就因為嗰套電影入圍咗上海電影節，所以去嗰邊就睇首影，咁所以又唔係話我哋而家就決定要向內地發展啦。」

Edan隨電影團隊前往上海出席電影節。(胡凱欣 攝)

姜濤到內地為韋禮安擔任演唱會嘉賓

姜濤強調，作為藝人，最重要是把握每一個工作機會：「本身去邊度都好，我哋都會好珍惜每個機會嘅。即係講真，去到邊度我哋都會加油，去做好自己嘅表演。」姜濤及Edan都展現出隨遇而安但積極的工作態度。

姜濤到內地為韋禮安擔任演唱會嘉賓。(胡凱欣 攝)

睇更多現場照片：

馮德倫。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷及Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

MIRROR。(胡凱欣 攝)

姜濤。(胡凱欣 攝)

Edan好醒神。(胡凱欣 攝)

Edan真空要好小心。(胡凱欣 攝)

姜濤及Edan 呂爵安。(胡凱欣 攝)

許志安。(胡凱欣 攝)

蕭秉治。(胡凱欣 攝)

Stephy個玉背。(胡凱欣 攝)

Stephy 鄧麗欣。(胡凱欣 攝)

張繼聰。(胡凱欣 攝)

陳華。(胡凱欣 攝)

moon tang。(胡凱欣 攝)

Feanna 黃淑蔓。(胡凱欣 攝)

Janice Vidal 衛蘭。(胡凱欣 攝)

馬天佑。(胡凱欣 攝)

waa wei 魏如萱。(胡凱欣 攝)