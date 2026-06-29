許志安為演唱會開始閉關操練肌肉 決意不露：盡力去泵大自己上面
撰文：胡凱欣
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昨日（28日）許志安（安仔）現身《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》活動，在接受傳媒訪問時，談及即將舉行的演唱會籌備進度，表現相當興奮。他除了大讚今次演出的舞台設計「好高級、好靚」外，更自爆近期為了準備與不同歌手合作，不惜瘋狂研究新一代歌手的音樂。
驚嘆舞台設計「好靚好高貴」
近年積極重返舞台的安仔，被問到對今次活動舞台的看法時，他讚不絕口：「今次呢個舞台我覺得係好似一個演唱會嘅舞臺台，又有延伸，又好靚，總之我覺得好高貴。」他透露今次演出的編排充滿心思，與新世代歌手同台合唱，令他感到非常新鮮和好玩。安仔表示為了這個演出，他有特地聽過Jer的歌：「我想聽下佢唱歌、佢嘅風格、同埋佢嘅想法係點，佢嘅歌好多時候都表達到嗰個歌手。」安仔更指唱《一步一生》是Jer選的：「其實我哋兩個一個代表年青一個代表歷練嘅歌手，但我哋追嘅夢我哋想法都可以有一致，所以佢特別話我覺得《一步一生》開頭係會好啱嗰個故仔講出嚟，咁我好啊，其實我都好聽佢嘅想法。」
安仔操練肌肉但不露
談到安仔自己的演唱會，他表示要閉關訓練，至於肌肉，他則笑指會操練肌肉：「我會照操，不過一定唔會露。因為我成日覺得冇人睇！我覺得睇到我嗰個你有操過咁我覺得已經好夠。盡力去泵大自己上面，cut細自己嘅腰，跟住就著返件衫遮住。」不過他指自己不會操得太瘦，因為很多人都有說他太瘦不好看。
太太鄭秀文到場支持但不上台
作為觀眾最關心的焦點之一，莫過於安仔的太太鄭秀文（Sammi）會否到場支持。被問到 Sammi 這次會否作為身邊人到場陪伴甚至擔任嘉賓時，安仔面帶甜笑、語帶神秘地表示：「佢梗係黎支持我！」至於會否同台合唱或在台上亮相？安仔則笑著說：「而家我都未諗到，出現就得！」