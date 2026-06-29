許志安為演唱會開始閉關操練肌肉　決意不露：盡力去泵大自己上面

昨日（28日）許志安（安仔）現身《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》活動，在接受傳媒訪問時，談及即將舉行的演唱會籌備進度，表現相當興奮。他除了大讚今次演出的舞台設計「好高級、好靚」外，更自爆近期為了準備與不同歌手合作，不惜瘋狂研究新一代歌手的音樂。

許志安（安仔）現身《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》活動。(胡凱欣 攝)

驚嘆舞台設計「好靚好高貴」

近年積極重返舞台的安仔，被問到對今次活動舞台的看法時，他讚不絕口：「今次呢個舞台我覺得係好似一個演唱會嘅舞臺台，又有延伸，又好靚，總之我覺得好高貴。」他透露今次演出的編排充滿心思，與新世代歌手同台合唱，令他感到非常新鮮和好玩。安仔表示為了這個演出，他有特地聽過Jer的歌：「我想聽下佢唱歌、佢嘅風格、同埋佢嘅想法係點，佢嘅歌好多時候都表達到嗰個歌手。」安仔更指唱《一步一生》是Jer選的：「其實我哋兩個一個代表年青一個代表歷練嘅歌手，但我哋追嘅夢我哋想法都可以有一致，所以佢特別話我覺得《一步一生》開頭係會好啱嗰個故仔講出嚟，咁我好啊，其實我都好聽佢嘅想法。」

許志安驚嘆舞台設計「好靚好高貴」。(胡凱欣 攝)

安仔操練肌肉但不露

談到安仔自己的演唱會，他表示要閉關訓練，至於肌肉，他則笑指會操練肌肉：「我會照操，不過一定唔會露。因為我成日覺得冇人睇！我覺得睇到我嗰個你有操過咁我覺得已經好夠。盡力去泵大自己上面，cut細自己嘅腰，跟住就著返件衫遮住。」不過他指自己不會操得太瘦，因為很多人都有說他太瘦不好看。

安仔操練肌肉但決不露肉。(胡凱欣 攝)

太太鄭秀文到場支持但不上台

作為觀眾最關心的焦點之一，莫過於安仔的太太鄭秀文（Sammi）會否到場支持。被問到 Sammi 這次會否作為身邊人到場陪伴甚至擔任嘉賓時，安仔面帶甜笑、語帶神秘地表示：「佢梗係黎支持我！」至於會否同台合唱或在台上亮相？安仔則笑著說：「而家我都未諗到，出現就得！」

太太鄭秀文到場支持但不上台。(胡凱欣 攝)

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馮德倫。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷及Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

MIRROR。(胡凱欣 攝)

姜濤。(胡凱欣 攝)

Edan好醒神。(胡凱欣 攝)

Edan真空要好小心。(胡凱欣 攝)

姜濤及Edan 呂爵安。(胡凱欣 攝)

許志安。(胡凱欣 攝)

蕭秉治。(胡凱欣 攝)

Stephy個玉背。(胡凱欣 攝)

Stephy 鄧麗欣。(胡凱欣 攝)

張繼聰。(胡凱欣 攝)

陳華。(胡凱欣 攝)

moon tang。(胡凱欣 攝)

Feanna 黃淑蔓。(胡凱欣 攝)

Janice Vidal 衛蘭。(胡凱欣 攝)

馬天佑。(胡凱欣 攝)

waa wei 魏如萱。(胡凱欣 攝)