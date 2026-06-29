鄧麗欣驚訝吳雨霏現身活動 唔怕天仙局同Jer、Edan約「開戰」
撰文：胡凱欣
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鄧麗欣（Stephy）昨日（28日）出席《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》活動，她以一身黑色露肩晚裝現身，大晒白滑香肩及玉背，仙氣迫人！不過，原來女神都十分「牙煙」，她接受傳媒訪問時大爆衣服有一點點掉下來：「今日呢件衫帶有少少危險，有少少跌落嚟。好彩最近都有食飯，所以頂得住，頭先上台之前都有檢查清楚，因為後面真係得一條布咁樣。」
吳雨霏現身獻聲感高興
Stephy對於早前老友吳雨霏日前出席一個活動，更在活動中獻聲，她表示「有睇到」。她透露早前跟吳雨霏吃生日飯時見過面，但她就沒有表示自己會表演:「我都覺得好surprise喎，出嚟唱歌！」吳雨霏在2026年母親節宣布正式成為寄養媽媽，被問到有沒有見過寄養小朋友時，Stephy表示有見過：「我之前特登去探佢嘅，係好得意嘅！」
Stephy話每次影返打排球啲姿勢好老土
至於今次與Edan及Jer再合作，Stephy笑指再次勾起拍攝《男排女將》時的回憶，更表示「每次見到都會諗起」：「頭先我哋喺後台影相，都每次都要影返啲打排球啲姿勢咁樣，好老土咁！」但談到再次合作拍劇，她就指要「睇緣份」及等待安排，雖然未有機會再合作拍劇，但就會先合體「大戰四方城」。
Stephy同Jer、Edan約「開戰」
Stephy大爆在後台拍照時已經相約打麻雀，因為他們之前已曾「開戰」，所以不怕他們的「天仙局」，更指之前是自己嬴的：「戰績我贏㗎！」而對於他們的牌品，Stephy笑指：「阿Jer好似少打啲，Edan都打過，保守派啦，同我差唔多。冇肥仔扣得咁勁，佢扣曬三家牌嘅。牌品大家都OK嘅，因為我之前同佢哋打都係過年過時過節嗰啲，咁大家都未係打得好癲好認真。」