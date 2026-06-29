鄧麗欣驚訝吳雨霏現身活動　唔怕天仙局同Jer、Edan約「開戰」

鄧麗欣（Stephy）昨日（28日）出席《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》活動，她以一身黑色露肩晚裝現身，大晒白滑香肩及玉背，仙氣迫人！不過，原來女神都十分「牙煙」，她接受傳媒訪問時大爆衣服有一點點掉下來：「今日呢件衫帶有少少危險，有少少跌落嚟。好彩最近都有食飯，所以頂得住，頭先上台之前都有檢查清楚，因為後面真係得一條布咁樣。」

Stephy以一身黑色露肩晚裝現身，大晒白滑香肩及玉背，仙氣迫人。(胡凱欣 攝)

吳雨霏現身獻聲感高興

Stephy對於早前老友吳雨霏日前出席一個活動，更在活動中獻聲，她表示「有睇到」。她透露早前跟吳雨霏吃生日飯時見過面，但她就沒有表示自己會表演:「我都覺得好surprise喎，出嚟唱歌！」吳雨霏在2026年母親節宣布正式成為寄養媽媽，被問到有沒有見過寄養小朋友時，Stephy表示有見過：「我之前特登去探佢嘅，係好得意嘅！」

Stephy有見過吳雨霏寄養小朋友。(胡凱欣 攝)

Stephy話每次影返打排球啲姿勢好老土

至於今次與Edan及Jer再合作，Stephy笑指再次勾起拍攝《男排女將》時的回憶，更表示「每次見到都會諗起」：「頭先我哋喺後台影相，都每次都要影返啲打排球啲姿勢咁樣，好老土咁！」但談到再次合作拍劇，她就指要「睇緣份」及等待安排，雖然未有機會再合作拍劇，但就會先合體「大戰四方城」。

Stephy話每次影返打排球啲姿勢好老土。(胡凱欣 攝)

Stephy同Jer、Edan約「開戰」

Stephy大爆在後台拍照時已經相約打麻雀，因為他們之前已曾「開戰」，所以不怕他們的「天仙局」，更指之前是自己嬴的：「戰績我贏㗎！」而對於他們的牌品，Stephy笑指：「阿Jer好似少打啲，Edan都打過，保守派啦，同我差唔多。冇肥仔扣得咁勁，佢扣曬三家牌嘅。牌品大家都OK嘅，因為我之前同佢哋打都係過年過時過節嗰啲，咁大家都未係打得好癲好認真。」

Stephy同Jer、Edan約「開戰」。(胡凱欣 攝)

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馮德倫。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷及Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

MIRROR。(胡凱欣 攝)

姜濤。(胡凱欣 攝)

Edan好醒神。(胡凱欣 攝)

Edan真空要好小心。(胡凱欣 攝)

姜濤及Edan 呂爵安。(胡凱欣 攝)

許志安。(胡凱欣 攝)

蕭秉治。(胡凱欣 攝)

Stephy個玉背。(胡凱欣 攝)

Stephy 鄧麗欣。(胡凱欣 攝)

張繼聰。(胡凱欣 攝)

陳華。(胡凱欣 攝)

moon tang。(胡凱欣 攝)

Feanna 黃淑蔓。(胡凱欣 攝)

Janice Vidal 衛蘭。(胡凱欣 攝)

馬天佑。(胡凱欣 攝)

waa wei 魏如萱。(胡凱欣 攝)