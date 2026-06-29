柳應廷面對陳奕迅變i仔唔敢開口　難掩興奮想「𢱑」合唱有排等

MIRROR成員柳應廷（Jer）與盧瀚霆（Anson Lo）出席《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》頒獎典禮，近年積極踩入影壇的Jer，早前更有幸與樂壇大前輩「E神」陳奕迅（Eason）結下電影緣！談及這次破天荒的跨界合作，在接受傳媒訪問時難掩興奮之情，除了大讚對方的演技令人驚喜，更直認在片場被前輩的熱情「嚇親」。

柳應廷（Jer）與盧瀚霆（Anson Lo）出席頒獎典禮。(胡凱欣 攝)

錯失音樂合作轉戰影壇 大讚Eason有演技

作為實力派唱將，Jer一直視Eason為偶像。他透露其實一直以來都非常渴望能與Eason在音樂上有所交流：「我一直以嚟都想搵佢音樂上面合作，但係搵極都好似搵唔到咁樣，因為好忙，又冇機會啦。咁所以今次喺電影上面有呢個合作，我都覺得係正㗎！」想不到二人的緣份最終帶到大銀幕上，Jer直言這是一個超棒的體驗。由樂壇鬥到影壇，被問到覺得前輩表現如何時，Jer即刻變身「小粉絲」狂讚：「我哋都好有演技㗎喺入面，即係兩個都好有演技，同埋都有啲對手戲咁樣。」字裡行間充滿對這部新作的信心。

Jer一直視Eason為偶像。(胡凱欣 攝)

Eason片場超主動傾偈 Jer笑認「我啲i仔唔夠膽」

兩代人氣歌手同場，鏡頭後當然少不了交流。Jer透露平日予人感覺親切幽默的Eason，原來在片場亦同樣毫無架子。被問到Eason是否會主動撩傾偈時，Jer狂點頭笑指前輩超級熱情：「佢非常之主動去同我講嘢嘅，我都有好努力咁，但係我i仔搞唔掂！佢有啲講音樂啊，有啲講電影啊。」盡顯Jer面對偶像時既興奮又帶點敬畏的可愛一面。

Jer透露Eason平日會主動撩傾偈。(胡凱欣 攝)

密謀「博大霧」求合唱

既然難得與神級前輩朝夕相對，一眾粉絲最關心的當然是Jer有沒有趁機「𢱑」合唱！Jer聞言即怕醜表示現階段「未夠膽」開口，但心中其實已有一個完美的「追星大計」：「可能到我哋遲啲電影後製都完成晒，開始要主題曲嘅時候，我就會睇吓問唔問到：『阿神，我哋可唔可以合唱呀？』」

Jer現階段「未夠膽」開口。(胡凱欣 攝)

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馮德倫。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷。(胡凱欣 攝)

Jer 柳應廷及Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

Anson Lo 盧瀚霆。(胡凱欣 攝)

MIRROR。(胡凱欣 攝)

姜濤。(胡凱欣 攝)

Edan好醒神。(胡凱欣 攝)

Edan真空要好小心。(胡凱欣 攝)

姜濤及Edan 呂爵安。(胡凱欣 攝)

許志安。(胡凱欣 攝)

蕭秉治。(胡凱欣 攝)

Stephy個玉背。(胡凱欣 攝)

Stephy 鄧麗欣。(胡凱欣 攝)

張繼聰。(胡凱欣 攝)

陳華。(胡凱欣 攝)

moon tang。(胡凱欣 攝)

Feanna 黃淑蔓。(胡凱欣 攝)

Janice Vidal 衛蘭。(胡凱欣 攝)

馬天佑。(胡凱欣 攝)

waa wei 魏如萱。(胡凱欣 攝)