柳應廷面對陳奕迅變i仔唔敢開口 難掩興奮想「𢱑」合唱有排等
撰文：胡凱欣
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MIRROR成員柳應廷（Jer）與盧瀚霆（Anson Lo）出席《第八屆KKBOX 香港風雲榜－ Music Reborn》頒獎典禮，近年積極踩入影壇的Jer，早前更有幸與樂壇大前輩「E神」陳奕迅（Eason）結下電影緣！談及這次破天荒的跨界合作，在接受傳媒訪問時難掩興奮之情，除了大讚對方的演技令人驚喜，更直認在片場被前輩的熱情「嚇親」。
錯失音樂合作轉戰影壇 大讚Eason有演技
作為實力派唱將，Jer一直視Eason為偶像。他透露其實一直以來都非常渴望能與Eason在音樂上有所交流：「我一直以嚟都想搵佢音樂上面合作，但係搵極都好似搵唔到咁樣，因為好忙，又冇機會啦。咁所以今次喺電影上面有呢個合作，我都覺得係正㗎！」想不到二人的緣份最終帶到大銀幕上，Jer直言這是一個超棒的體驗。由樂壇鬥到影壇，被問到覺得前輩表現如何時，Jer即刻變身「小粉絲」狂讚：「我哋都好有演技㗎喺入面，即係兩個都好有演技，同埋都有啲對手戲咁樣。」字裡行間充滿對這部新作的信心。
Eason片場超主動傾偈 Jer笑認「我啲i仔唔夠膽」
兩代人氣歌手同場，鏡頭後當然少不了交流。Jer透露平日予人感覺親切幽默的Eason，原來在片場亦同樣毫無架子。被問到Eason是否會主動撩傾偈時，Jer狂點頭笑指前輩超級熱情：「佢非常之主動去同我講嘢嘅，我都有好努力咁，但係我i仔搞唔掂！佢有啲講音樂啊，有啲講電影啊。」盡顯Jer面對偶像時既興奮又帶點敬畏的可愛一面。
密謀「博大霧」求合唱
既然難得與神級前輩朝夕相對，一眾粉絲最關心的當然是Jer有沒有趁機「𢱑」合唱！Jer聞言即怕醜表示現階段「未夠膽」開口，但心中其實已有一個完美的「追星大計」：「可能到我哋遲啲電影後製都完成晒，開始要主題曲嘅時候，我就會睇吓問唔問到：『阿神，我哋可唔可以合唱呀？』」