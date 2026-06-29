傅穎談演藝生涯最大打擊　指控羅子溢家暴後被迫道歉：三觀粉碎！

昔日人氣組合 Cookies 成員傅寶誼（Theresa，前名傅穎）最近接受 TVB 娛樂新聞台節目《StarTalk》的專訪。即將步入 40 歲的她，除了分享自己因想擺脫以往的負面標籤而改名外，更首度揭開多年來深藏的心結，直言曾遭遇人生中最大的打擊，甚至連「三觀都徹底粉碎」。



傅穎剖白受重擊顛覆人生三觀！（截圖）

談人生最大打擊：講真話卻被公司逼道歉

Theresa 在訪問中坦言，多年來對她打擊最深的並非外界的流言蜚語，而是當初在一段風波中，她堅持自己沒有做錯且講出了事實，卻遭到當時的公司施壓，強迫她站出來向大眾道歉。這段經歷讓她深感震驚與無助，直呼：「最hurt係我冇做錯嘢，講咗個事實出嚟之後，公司迫我出嚟道歉。呢一件事令我三觀有啲粉碎，原來呢個世界是可以黑白顛倒的，這件事對我的打擊最大。」

傅穎（現改名為傅寶誼）與羅仲謙（現改名為羅子溢）於2011年曾發展地下戀。這段關係以公開承認戀情後迅速分手收場，當時傅穎更指控男方一腳踏四船及對其施暴。（截圖）

男方事業短暫受影響，而女方後來更透露曾因公司要求而被迫道歉。（截圖）

傅穎稱三觀粉碎！。（截圖）

據悉，這件事便是當年傅穎與羅仲謙「家暴與劈腿」的風波。2011年8月，當時Teresa高調向傳媒揭發，指控同屬「星皓」經理人公司的前男友羅子溢（前名羅仲謙）不僅「一腳踏四船」，更曾對她大打出手，並大方展示手部瘀傷。未料此舉在未經公司同意下引爆，隨即演變成嚴重的公關危機。連帶公司的雙重壓力下，前東家隨即召開記者會安排兩人各自解話，而Teresa最終在鏡頭前公開致歉。

羅子溢與楊茜堯及一對寶貝仔女。(IG圖片)

羅子溢與楊茜堯好恩愛。(IG圖片)

回應 Cookies 不和傳聞 直認「再見不是朋友」

去年隊友鄧麗欣（Stephy）舉行演唱會，不少歌迷都期盼能看到 Cookies 的限時大合體，然而最終 Theresa 與已移居海外的蒲茜兒（Serena）均未有現身，再度引發外界對她們不和的猜測。Theresa親自解釋：「大家好期待呢個畫面，我曾經都好想做呢件事，我都有同fans朋友講，Stephy開騷我好想去，但好多嘢唔知點解就會令你無辦法去，或者令你唔一定要去，例如同你聯絡嘅人點樣溝通，你要諗點樣面對以前咁多年冇同你聯絡過嘅人，再企上舞台，大家都好多畫面，如果真係細節都講出嚟，真係不得了。」

直認不是朋友！（截圖）

Theresa剖白自己點解一直以嚟有所保留，因為成年人有成年人嘅體面，咩都講出嚟成件事會好難睇，並親解最終點解缺席Stephy演唱會。Theresa直認同其他成員並非朋友，只係一年至兩年時間嘅同事關係，再無任何交雜。

Cookies是不少人的集體回憶。（資料圖片）