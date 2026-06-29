愛回家之三代同糖｜李偉健成唯一倖存者過渡　透露舊拍檔去向未明

TVB長篇處境喜劇《愛．回家之開心速遞》即將步入歷史，新一輯《愛．回家之三代同糖》即將接棒，並由車婉婉、吳若希、新人小花李茵彤及多位新面孔擔正，其中Terry李偉健成為暫時唯一一位「倖存者」，由《開心速遞》走到《三代同糖》。雖然角色由一位「富二代」、集團高層變成漫畫家，中文名由龍力王變成曹嘉驄，但英文名還是保持叫Terry。



Terry李偉健成為暫時唯一一位「倖存者」，由《愛．回家之開心速遞》走到《愛．回家之三代同糖》。（林迅景 攝）

唯一過渡新劇 Terry化身兼職漫畫家

李偉健今日為新劇試造型並接受訪問。對於由集團太子爺變成由底層做起的兼職漫畫家，加上繼續沿用「Terry」一名，他坦言連監製都對新角色的演繹感到好奇。李偉健透露自己目前仍在摸索階段：「大前提又唔想偏離太遠，想有少少不同囉。」

無懼與舊角比較 感激監製承諾做好本分

被問到會否擔心觀眾將新舊Terry作比較，他直言最怕是自己做得不夠好：「我反而驚同之前嗰個角色比較囉！理論上再做咁耐應該要再好啲嘅。」他寄望編劇能在劇本上幫忙，為角色加入與以往不同的元素。作為目前唯一成功過渡新劇的「倖存者」，李偉健連聲感激監製，直言感到幸運又開心，承諾會盡力做好本分。

《愛．回家之三代同糖》造型記者會，一眾主演。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》造型記者會，辦公室路線演員。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》三位主演車婉婉、吳若希、新人小花李茵彤。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》三位主演車婉婉、吳若希、新人小花李茵彤。Terry李偉健是車婉婉的弟弟。（林迅景 攝）

Terry李偉健個造型⋯⋯都係好Terry。（林迅景 攝）

自嘲「收風最渣」 盼舊拍檔回歸新劇

至於其他《開心速遞》的舊拍檔去向未明，未來會否有熟悉面孔加入新劇？自認「收風能力最渣」的李偉健笑言暫時未收到風：「呢個老實講，我其實收風能力係最渣嗰個嚟嘅，所以我真係收唔到。」但他坦言如果有舊班底回歸一定會好開心。談及舊劇人員的發展，他更搞笑自嘲：「最驚係咩呀？個個都唱歌，得呢個演戲，點解得佢演得最屎嘅咁樣，咁就最大鑊啦！」

提到唱歌，新劇有吳若希等真歌手坐鎮，曾被網民關注歌喉的李偉健急急澄清自己其實是「五音不全」。他笑指以前在《開心速遞》純粹因角色是演員，才硬著頭皮被安排獻唱：「而家就唔驚啦，真係有啲歌星喺度，咁我可以安心退落嚟啦！」