張智霖19歲兒子現身紅館疑有社恐　超型寸頭走路姿勢神似老竇

現年54歲的張智霖（Chilam）與港姐冠軍太太袁詠儀結婚多年，兩人的19歲獨子張慕童（魔童）完美繼承了父母的俊男美女優良基因，高大威猛且顏值爆燈，向來被公認為最具潛力的星二代之一。近日，張智霖與兒子驚喜同場現身紅館，齊齊入場支持香港著名魔術師甄澤權的魔術騷，也讓久未公開露面的魔童近況罕有曝光。

張慕童剪寸頭形象大變（小紅書@人生哥在香港）

鏡頭前閃躲抓衣角驚現「社恐」

從網民捕獲的畫面可見，當晚魔童雖然行事低調並戴上口罩，但他徹底大換形象，由以往充滿文青氣質的韓系「Oppa」微捲長髮，搖身一變換成了極具陽剛味的「Skinhead」寸頭造型，搭配超過180cm的高瘦身形，散發出清爽又陽光的成熟男人味。

不過在紅館門外，兩父子面對途人舉機拍攝時的反應卻大相逕庭，意外掀起話題。鏡頭前的張智霖老練從容，大方除下口罩展露親切的男神笑容，親和力爆棚。相反，走在後方的魔童顯得有些手足無措，刻意與爸爸保持了一段距離之餘，眼神亦稍顯閃躲，雙手更不自覺地抓著衣角，不少網民看後笑稱魔童疑似出現了「社恐」跡象，與前方老練的爸爸形成強烈對比。

張慕童近照曝光。（小紅書@人生哥在香港）

遠赴英國讀書疑似公開戀情

雖然魔童表現靦腆，但大批心細的網民卻將焦點放在他的神態與一舉一動上。不少人驚覺魔童走路時的姿態與步伐，竟然極度神似張智霖當年於TVB神劇《十月初五的月光》中所飾演的經典角色「初哥哥」，紛紛激讚他根本就是「年輕版初哥哥」的真實寫照，瞬間勾起集體回憶。

除了外貌備受矚目，現時正在英國留學的魔童，感情生活同樣是焦點所在。早前他曾在社交平台大方分享與一名大眼少女的甜蜜影片，兩人不僅溫馨散步、齊齊玩搖搖板，最後更親密相擁，疑似高調公開戀情。