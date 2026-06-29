古天樂首開個人騷被問會否有電影特效：炸咗紅館咁喎？

古天樂蹤橫演藝界，推出過多首膾炙人口的歌曲，直到今年終於要舉辦他的首個個人演唱會！古天樂演唱會《古天樂 MY FIRST SHOW》將定於8月21日及22日在紅磡體育館舉辦兩場，並於7月3日在城市售票網公開發售。



古天樂首登紅館開騷《古天樂 MY FIRST SHOW》。（林迅景 攝）

點解唔叫演唱會？古仔：最緊要一齊玩

今日（6月29日）古天樂出席記者會，分享舉辦演唱會的心情。記者會主持阿正問及演唱會叫《古天樂 MY FIRST SHOW》而非《古天樂首個演唱會》的因由。古天樂表示，希望入場的觀眾能與他一齊玩，比較似一個騷多於演唱會。

古天樂首登紅館開騷《古天樂 MY FIRST SHOW》。（林迅景 攝）

古天樂演唱會《古天樂 MY FIRST SHOW》記者會大合照。（林迅景 攝）

爭取零距離互動 妙笑提問：飛落嚟就唔會互動到啦

古天樂接受傳媒訪問時，也透露了更多細節。記者會上，古天樂笑言會坐在台下唱歌，與大家打成一遍。訪問中，他表示要考慮很多細節，保安方面亦有考慮。「（想坐山頂位定第一排？）山頂位？其實我真係㗎，但係落嚟個過程可能有啲混亂，都會盡量考慮。（有冇飛天？可以360同fans互動）可以，你可以去昂坪360又得。（飛落嚟？）我飛落嚟就唔會互動到啦。呢個我諗吓，我都想同觀眾接觸再近啲。」

記者笑言，會不會有電影爆破效果？古天樂回答：「咦，你愈問愈離譜喎，炸咗紅館咁喎。（煙火效果）都要睇返現場，你知唔可以有好多，適可而止。」

一身「飛債」交畀同事處理

有記者問及大會dress-code，提議用海報造型。古天樂又說：「其實我阿媽同啲朋友都會去睇，唔係幾好意思。（咪一身飛債？）今次佢都問我攞飛，我講畀大家聽，我真係冇辦法記得晒，所以我搵咗個同事負責。」

古天樂好型呀！！！（林迅景 攝）

破紀錄挑戰「最短」演出？巡演凡事不一步登天

問起會否encore再encore，破紅館最長演唱會紀錄，他笑言：「不如試吓我最短呀？我都係盡我能力去做。」會否考慮做巡迴演唱會？他回答：「嗱，凡事都唔好一步登天，做完今次先啦，其他嘢再諗啦。」

古天樂好型呀！！！（林迅景 攝）

萬眾期待古天樂跳舞！

古天樂開騷，fans最期待的當然是古天樂跳舞。他表示，現正練舞中：「開始緊，而家試緊離地兩米，呀唔係⋯⋯」現場一遍起哄，古天樂指一指天花板，補充說：「呢度都兩米啦。（練成點？）最近練緊歌，練緊啲反應，其實唔係話操肌嗰樣嘢，而係好多肌肉冇用過，要操返肌肉嘅反應。」有幾多首歌會跳舞？他回答：「啱啱都有人問，《無時空之戀》會唔會同宣萱跳舞，慢歌嚟唔可以跳舞。（可以跳交際舞？）我仲要揸支咪唱歌。」訪問中，記者們追問很多演唱詳情，古天樂又笑言：「暫時我負責鍛鍊好身體，如果大家咁想知，我就攞個rundown出嚟。」

古天樂展現幽默一面。（林迅景 攝）