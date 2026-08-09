愛回家之三代同糖｜一文睇晒故事大綱+演員故事角色名單+簡介

TVB處境喜劇《愛．回家之三代同糖》將會承接《愛．回家之開心速遞》，成為新一個大家「電視撈飯」的劇集。據消息，《愛．回家之三代同糖》將會以車婉婉（飾 唐曹嘉冰）、吳若希（飾 唐萬里）和李茵彤（飾 唐芯）三代人作為主演，由她們再衍生不同的故事線。



TVB新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》將於8月播出。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》故事大綱

一部關於「女性覺醒」、「世代火花」及「AI衝擊」的都市輕喜劇。劇情講述投入大半生相夫教子的唐曹嘉冰（車婉婉飾）突然「覺醒」，並由加拿大飛返香港「進駐」單親媽咪女兒唐萬里／Lesley（吳若希飾）住所，決心找回失落的時光及初戀的感覺⋯原來當年阿冰曾因 Lesley 堅持要生下女兒唐芯（李茵彤飾）徹底鬧僵，如今阿冰突然無預警殺入及擾亂 Lesley 生活，並與投契的外孫女唐芯聯手「夾攻」Lesley，令原本平靜的「唐家」掀起連番風雲⋯同一時間，單親媽咪 Lesley 又在工作上迎來極大危機，事業家庭同時告急的她到底會如何自處？

今日（6月29日）造型記者會上，TVB再度釋出一些主演的人物角色資料。

《愛．回家之三代同糖》故事線角色演員對照簡介：唐家（主角）

「婆婆」車婉婉（飾 唐曹嘉冰）、「媽媽」吳若希（飾 唐萬里）、李茵彤（飾 唐芯）、「舅公」，唐曹嘉冰的弟弟，李偉健（飾 曹嘉聰）

TVB新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》故事線角色演員對照簡介：唐家。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》故事線角色演員對照簡介：親朋好友線

（左至右）胡敏芝（飾 盧漢娜）、廖家爵（飾 鐵金剛）、趙浚承（飾 楊帆）、侯雋熙（飾 楊光）、關曜儁（飾 安多勳）

TVB新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》故事線角色演員對照簡介：親朋好友線。（林迅景 攝）

趙浚承（飾 楊帆）與吳若希（飾 唐萬里）為辦公室同事；關曜儁（飾 安多勳）為「軟飯男」，吳若希（飾 唐萬里）的男朋友；侯雋熙（飾 楊光）與趙浚承（飾 楊帆）是兄弟；廖家爵（飾 鐵金剛）與胡敏芝（飾 盧漢娜）是情侶；胡敏芝（飾 盧漢娜）是李茵彤（飾 唐芯）的大學同學兼閨蜜好友。

《愛．回家之三代同糖》故事線角色演員對照簡介：辦公室線

（左至右）阮怡（前名阮兒）（飾 Ada）、洪曼芹（飾 巫慧慧）、潘靜文（飾 莫希靈）、林沚羿（飾 曾碧池）、吳若希（飾 唐萬里）、周志康（飾 何文謙）、吳兆麟（飾 范特栖）、容天佑（飾 高冠一）

TVB新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》故事線角色演員對照簡介：辦公室線。（林迅景 攝）

吳若希（飾 唐萬里）為公司高層；容天佑（飾 高冠一）為「富二代」；吳兆麟（飾 范特栖）前男公關，趙浚承（飾 楊帆）的手下；周志康（飾 何文謙）（亦叫「何媽」），公司客戶服務經理，暖男角色與女同事打成一遍；林沚羿（飾 曾碧池）為八掛的公司「收風小天后」；潘靜文（飾 莫希靈）為公司員工，經常被欺凌；洪曼芹（飾 巫慧慧）性格文靜，不懂與人交流，A.I.小幫手；阮怡（前名阮兒）（飾 Ada）為吳若希（飾 唐萬里）的秘書。

TVB新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》台前幕後大合照。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》幕後：

監製：羅永賢

執行監製暨編審：馬俊縈

執行監製：謝浩洋、潘逸豪