周柏豪暑假陪子女赴韓追BTS　聞前教練翁金驊涉體罰風波感震驚

周柏豪昨日（29日）到圓方出席腕錶品牌活動，吸引大批粉絲到場支持。周柏豪接受《香港01》訪問時，自問手錶收藏不多，但其中一隻價值六位數的名錶對他意義重大：「係我一個好大嘅見證，見證住我自己嘅成長。我第一個出嚟做嘢、開始有能力買自己想買嘅嘢，就買咗呢隻手錶，連樓都未買！」他透露該手錶已陪伴自己十多年，陪伴他經歷了多件人生大事，除了出席頒獎禮外、甚至在泰國結婚時也戴著，「男人係咁，嗰排戴隻錶覺得順嘅，就會一路戴。」

周柏豪今日（29日）到圓方出席腕錶品牌活動。（陳釗 攝）

愛錶見證人生大事

周柏豪更分享年幼的兒子有時會打開他的櫃子玩手錶，因為手錶尺寸太大，他通常會在旁「監管住」，以免跌落地上；兒子也會好奇問手錶是否爸爸小時候的物品，他回答：「唔係小時候，係爸爸大個買嘅。放心，唔使心急，第日都係你嘅！有時個女問，我就會話，第日人哋會畀你，唔係我畀。」

夫妻購物不需互相批准

問到現在買貴重物品，是否要先得太太批文？周柏豪笑指兩公婆買東西不需要互相批准，最重要是「量力而為」。他笑稱：「我買嘢我會通知聲，我唔係攞批准。」他亦從不阻止太太購物，更透露有時太太買東西送給他，他反而會開玩笑地埋怨對方沒有提早詢問，因為可能是買得多或較昂貴的物品，「我會話留返啲錢買畀妳自己啦，我有贊助。同埋太太都係我形象顧問，就算我落街湊仔著套衫都會問佢得唔得啊？我係完全信任太太嘅時裝品味。」

周柏豪笑言買貴重東西前不用向太太攞批文，但他會通知一聲對方。（陳釗 攝）

陪子女赴韓追BTS

暑假將至，周柏豪表示女兒就讀國際學校，故放假和開學時間較早。他透露原本自己正在韓國旅遊，但為是次品牌活動，特意買機票獨自回港出席，而太太和子女則仍在韓國：「係小朋友放假前已指定要去，因為佢哋鍾意BTS！兩個小朋友最近超級迷戀，要帶佢哋去睇下佢哋嘅嘢囉。」

周柏豪早前陪女兒去追Blackpink。（IG@punkhippie）

問到周柏豪見到自己子女追韓星，有沒有酸溜溜？周柏豪笑言：「無嘢㗎，入到去咪做返保安主任，即係入到舖頭搞人啲嘢，就叫佢哋唔好搞囉。但又唔會酸溜溜嘅，事實上我都覺得BTS係值得鍾意嘅，我都有聽佢哋啲歌。」周柏豪之前曾陪女兒去看Blackpink演唱會，而BTS也即將在明年來港開騷。他直言已經「Mark咗」，出盡人情牌撲飛：「真係唔易啊，一家四口！」

周柏豪更透露，子女深受K-Pop影響，近期主動要求去跳舞班和音樂班，並非父母強迫。子女都想入行？周柏豪說：「又唔係，但佢哋好想好似爸爸咁，唱歌跳舞。」不過他發現子女很有音樂天份，聽一兩次歌曲便懂得唱，認為他們遺傳了自己的音樂DNA，因此作為父親便盡力提供學習機會，「至於將來係咪做呢行，佢哋自己決定。」至於在學業上，周柏豪稱和太太有共識，不盲目追求成績，只希望子女開心成長、擁有良好價值觀。

周柏豪笑言稍後又要為子女撲韓團BTS的飛。（陳釗 攝）

笑言難以接受女兒拍拖

女兒開始長大，周柏豪笑指太太已開始輔導他。接受不到女兒識男仔？他直言：「我相信呢輩子都唔會接受到，因為本來（女兒）係我架嘛，點解慢慢會變咗人哋嘅！所以都會睇住。」周柏豪坦言在教育方式上開始注重「男女有別」，現在會嚴厲監管子女的行為，例如姐弟小時候會不穿衣服周屋走，或一起洗澡等，現在都不可以了。他自言自己換衫也會去洗手間，因為小朋友現在開始對身體會有好奇。

周柏豪透露一對子女現在有去學跳舞。（IG@punkhippie）

周柏豪表示趁著暑假，會帶著小朋友周圍遊，順便看爸爸開騷。（陳釗 攝）

曾受翁金驊指導 回應學界體罰風波：郁手絕對非常之唔啱

除了唱歌跳舞外，周柏豪稱姐弟都遺傳了他很喜歡打籃球，都有幫他們報讀籃球班。提到前排學界爆出籃球教練翁金驊體罰風波，問周柏豪怕不怕子女都遇到這些狀況？他直言：「我認同學習籃球係需要嚴格，但係我唔支持用粗暴嘅行為。有時我個仔間學校嘅老師都會好嚴格地去執行一啲紀律上嘅嘢，我覺得一個團隊，每一個人都必須聽教練講，先能達到團隊嘅團結性，同教練嘅一啲目的，但我覺得郁手絕對非常之唔啱。」

周柏豪是籃球狂熱份子。（影片截圖）

曾入選香港籃球代表隊青年軍的周柏豪，更直言翁金驊曾經有一段時間是他的教練，雖然記憶已經很含糊，但對他來說翁金驊是一個好出色的運動員，射三分、外線很出色，「我哋細個都當佢係偶像。（咁你聽到新聞是否很震驚？）震驚，當然震驚！身為一個家長絕對唔會想見到呢啲事發生。因為已經唔係皮外傷嘅嘢，而係涉及身心發展。至於有無涉及咩原因，我就唔加以討論了。（你接受佢訓練時，有無遇過不快事件？）佢係惡嘅，但我自己識得保護自己，同埋任何人都要自己識得保護自己。」

預告辦粉絲見面演唱會

最後，談到有粉絲投訴他近年常開見面會，何時再開演唱會？周柏豪預告即將舉行「粉絲見面演唱會」。他解釋在韓國很流行，性質與演唱會相似，都會演唱20多首歌，但會加入更多互動元素、打卡位及周邊商品，甚至會抽選歌迷上台。周柏豪笑言修正演出的名字，是免得歌迷誤會見面會「不唱歌」。周柏豪透露，巡迴見面會7月底將前往佛山舉行，隨後會到澳洲等不同地方演出。至於會否帶子女上台實踐一下？他則斷言拒絕：「18歲之前仲係我監管嘅都未得，18歲之後先啦！」