譚詠麟新歌邀華仔克勤填詞　個唱推AI伴侶慰歌迷：係AI唔係AV

校長譚詠麟將於9月11-15、18-22日再次踏上紅館，舉行共十場的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》，今日（22日）大會特別安排記者會公佈詳情。演唱會反應熱烈，譚詠麟台上表示有問過藝能老闆會否考慮加場，但對方一口拒絕，因「十全十美」是最好的。不過，譚詠麟直言會兌現向歌迷許下的承諾，一定唱到80歲後：「只不過，今次咁大型嘅製作和演出，喺香港做完十場加埋巡迴之後，應該就告一段落了，但我唔會講告別，始終我同歌迷有約定，只係唱嘅場合和形式會唔同。」

譚詠麟將於月在紅館舉行十場演唱會。（陳釗 攝）

為歌迷精選200首歌

譚詠麟接受訪問時，被問到今次演唱會分為「無言感激」與「情不變」兩個篇章，歌單上有何不同？校長坦言這其實是一種「感覺」的呈現：「『無言感激』係代表我對歌迷嘅謝意；而『情不變』就係代表歌迷對我嘅一種情懷，咁多年都無變。」

在歌曲編排上，演唱會將分為 Part A 和 Part B，校長笑言為了滿足粉絲，兩部分各準備了100首歌，合共200首。他透露，雖然最基本的環節不會變動，但在每一個環節中，原本只需要唱兩至三首歌，但他卻為每個環節準備了六至八首歌曲，這就可以每一晚都有機會不一樣。

譚詠麟為歌迷精選了200首歌，並原汁原味呈上。（陳釗 攝）

不設嘉賓 自爆欠「飛債」兩場半

至於嘉賓方面，校長肯定說：「無嘉賓，完全無，唔好意思。我哋嘉賓另外再約自己唱、自己開心。」談到門票「一票難求」，身邊老友紛紛向他討飛。校長坦言大家都明白的，政府規定有三成門票必須公開發售，所以有心買票的朋友是可以買到的，「但內部訂購就已經超額了。我同公司夾埋，起碼欠兩場半嘅飛。（真係唔再考慮加場？）唔好了，拿個十全十美就算了。」

藝能集團董事總經理葉偉忠向譚詠麟送上「阿倫日報」，紀錄他那麼年刻骨銘心的時刻。（陳釗 攝）

密集式跑步練氣

為了以最佳狀態示人，校長早已展開體能訓練。當問到有沒有減磅目標時，他笑稱「量力而行」，不能像以前80年代那樣盲目跟隨以前的時間表去練，「唔係一朝一夕做得返，如果做得到，已經好好。（幾時開始閉關？）我唔需要。（生日都唔戒口，好好慶祝埋先？）又再跑囉！」

談到日前在寶雲道跑步時，疑欲過馬路險被撞，引來大批網民關心其跑步安全。校長哈哈大笑解釋，稱當時要過馬路回家，期間被車Cam拍到。他感謝大家的關心，並直言喜歡自己一個人跑，因為隨時想到想做運動就可以出發。校長更透露自己跑步時會一邊跑一邊唱歌練氣，甚至會找回一些許多年沒唱過的舊歌重新練習，尋回當年的感覺。

譚詠麟表示今次演唱會不會加場，盡力而為、量力而為。（陳釗 攝）

攜手劉德華、李克勤打造新歌

今次演唱會，劉德華與李克勤為校長作曲的新歌填詞。校長對此讚不絕口：「好多謝佢哋兩個，同埋寫得好好、好到位，而且是入心入肺。歌詞好有畫面，我每一次聽都幾觸動。我都驚到時演唱會唔知能唔能夠唱得曬。」

校長透露是自己親自邀請兩位合作，雖然最初構思是三人合唱，但寫完之後覺得這首歌是向他「致敬」的作品，故由他獨唱更恰當。校長直言錄音時，光是看到歌詞，已經有很多地方感動到「唱不下去」。「佢哋（劉德華和李克勤）一人寫一啲，好平均。佢哋亦都唔介意我將某啲位調動和修改，我哋三個人嘅意思都好統一。」

現場首播譚詠麟新歌《我在意》MV，歌曲由譚詠麟作曲，劉德華和李克勤填詞。（陳釗 攝）

推出「AI伴侶」

另外，校長於演唱會前會在星光大道開設專賣店，在一系列周邊商品中，不少歌迷都對「AI伴侶」感到好奇。校長透露，這是 Pop Shop 特別為歌迷會會員及跟隨他多年的歌迷而設計的。雖然他自己還沒親眼看過成品，但透露：「好似係我把聲音嚟嘅，佢哋有叫我去錄一啲嘢。」當追問有沒有錄一些特別肉麻的對話或日常問候時，校長笑言「唔記得了，唔想透露」，但透露是一些關心和與日常生活相關的內容。隨後他更發揮幽默本色，提醒大家：「記住係AI，唔係AV啊！」

大會宣布在譚詠麟8月23日生日會在星光大道設專賣店，除了有tee裇、飾物等物品外，還有「AI伴侶」出售，可以時常陪伴粉絲。（陳釗 攝）

回應「最後大型個唱」 校長：或會唱到超越80歲

由於校長台上指這可能會是他在香港最後一次大型演唱會，問及他準備時的心情與以往有何不同？校長坦言目前自己也不知道，要看當晚的現場環境、氣氛和情緒帶動。但他直言，在準備的過程中感觸良多，每天晚上都在思考和修改 Rundown，希望盡善盡美。

校長更坦言會抱住在香港「最後一次大型個唱」的心態去演出。他指上一次在香港舉行大型個唱已是2015年的40周年演唱會。不過，他透露自己近年其實一直不停在進行巡迴演出，已11年，每年都唱20多30場。「喺嚟緊嘅日子，我都已經簽咗有過百場嘅演出。（真係唱超過80歲？）唱吓唱吓，咁就可能已經超越80歲了！」

譚詠麟直言不會說「告別」兩個字。（陳釗 攝）

避談兒子會否來捧場

問到兒子譚曉風屆時會否親臨紅館捧場？校長一如既往採取迴避態度，笑言：「多謝曬，多謝關心！（見證爸爸咁有紀念價值嘅日子？）得架啦，多謝關心！」

為防受傷暫停踢波

此外，作為香港明星足球隊靈魂人物之一，演唱會前，校長直言都要忍一忍，以防受傷。自稱射球機器的他，被問到世界盃冠軍心水時，笑言：「嘩，我驚害咗人喎。歐洲嚟講，我自己鍾意法國和英格蘭，南美洲就係阿根廷，仲有美國都踢得唔錯。」