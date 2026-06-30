愛回家之三代同糖｜趙浚承關曜儁對吳若希有壓力：希望佢手下留情

無綫全新處境劇《愛回家之三代同糖》蓄勢待發！趙浚承飾演公關公司一員「楊帆」，笑言角色與真實背景極度相似：「都係以前做男團，退出娛樂圈後返內地搞小生意，今次入公關公司就係老闆請我返嚟制衡吳若希！」趙浚承坦言今次是名副其實的「處男下海」，從未拍過無綫處境劇的他，面對節奏極快的拍攝模式，直指要花極大心機做足功課。



趙浚承、關曜儁兩位在《愛回家之三代同糖》的故事線都是圍繞吳若希。（林迅景 攝）

趙浚承、關曜儁兩位在《愛回家之三代同糖》的故事線都是圍繞吳若希。（林迅景 攝）

關曜儁在《愛回家之三代同糖》是吳若希的男朋友，亦是軟飯王。（林迅景 攝）

關曜儁在《愛回家之三代同糖》是吳若希的男朋友，亦是軟飯王。（林迅景 攝）

軟飯王唔易做！大隻仔硬食身高差萌

至於一向給人爆肌感覺的關曜儁，今次飾演健身教練「安多勳」，最大反差竟是個「軟飯王」！關曜儁笑言角色雖然食軟飯，但其實極愛吳若希，會用盡辦法𠱁對方放下女強人的包袱。最搞笑是兩人展現了有趣的「身高差萌」，關曜儁直言現實中很多男生想試但不敢，這次終於可以奉旨嘗試。不過這個軟飯王絕不易做，除了要𠱁吳若希，仲要𠱁埋「婉婉」（車婉婉）同囡囡，名副其實要同時服侍三位女士，連主持都戥他辛苦！

都唔知講羨慕定辛苦好。（林迅景 攝）

霸氣女總裁駕到！兩男跪求前輩手下留情

提到與吳若希合作，兩位男士都對這位女主角的「霸氣氣場」感到無形壓力。關曜儁指吳若希其實滿肚「鬼主意」，私下已經準備了許多點子想在劇中一齊玩。而趙浚承則狂笠高帽，大放笑彈：「呢啲前輩，我多多請教佢啦！雖然我年紀大過佢，但佢係前輩嘛，希望佢手下留情啦！」

《愛回家之三代同糖》，車婉婉飾演唐曹嘉冰、吳若希飾演唐萬里、李茵彤飾演唐芯。（林迅景 攝）

《愛回家之三代同糖》台前幕後大合照。（林迅景 攝）

承接神劇時段壓力大 發夢都想拍夠一千集

新劇要承接長壽處境劇時段，兩人異口同聲大呼「壓力非常大」！趙浚承為此特意請教曾參演經典處境劇《開心華之里》的前輩李子雄，瘋狂吸取經驗。面對觀眾日後必定會將新角色與過往神劇人物作比較，趙浚承一早做好心理建設：「身為新演員第一集就出場真係好緊張，預咗會有不同評論。我自己都有個目標，希望可以拍到一千集，即係三年，陪住觀眾成長，完成人生一個里程碑！」而關曜儁則希望把這個帶點複雜、微奸卻有良知的角色演活，首要是順利過到自己和監製那一關，為觀眾帶來全新火花！