愛回家之三代同糖｜車婉婉唔擔心突然被踢出局：要換走咪換走

TVB全新處境劇《愛回家之三代同糖》備受觀眾期待，今次由車婉婉（飾演唐曹嘉冰）、吳若希（飾演唐萬里）及李茵彤（飾演唐芯）組成三代同堂，強勢接力！日前三位主角接受《香港01》訪問，大談拍攝處境喜劇的心路歷程，首次擔正的吳若希更直呼「壓力山大」，而大師姐車婉婉則坦言有一種「革命烈士」的使命感。



TVB全新處境劇《愛回家之三代同糖》由車婉婉（飾演 唐曹嘉冰）、吳若希（飾演 唐萬里）、李茵彤（飾演 唐芯）做主角。（林迅景 攝）

吳若希首擔大旗叫救命 李茵彤指劇本超貼地

被問到今次擔正的心情，吳若希立刻大喊：「我嘅心情係壓力山大囉！同埋好緊張呀！」她坦言這是首次飾演如此吃重的角色，且擁有一條完整的個人故事線，對她而言是極新的挑戰。旁邊的李茵彤則表示相當期待，她本以為處境劇看起來輕鬆，沒有正劇般沉重，但在車婉婉提點「睇落去輕鬆，但拍嗰個唔輕鬆」後，李茵彤亦深有同感，更分享了她對劇本的深刻體會：「係啦，原來拍嘅⋯⋯即係個內容上面其實唔係好輕鬆嘅，即其實都有啲講緊啲家庭嘅倫理嘅關係啦，亦都係將我哋而家香港嘅一啲平時會見到嘅一啲家庭嘅問題會攞出來講啦，亦都有職場上面嘅矛盾啦。我覺得都幾得意，即係將現實嘅嘢起劇咁樣做，我覺得有難度嘅咁樣。」

TVB全新處境劇《愛回家之三代同糖》李茵彤（飾演 唐芯）。（林迅景 攝）

TVB全新處境劇《愛回家之三代同糖》吳若希（飾演 唐萬里）和「軟飯王」關曜儁（飾演 安多勳）。（林迅景 攝）

吳若希借鏡最強阿媽 欽點張振朗做前夫

今次吳若希在劇中飾演單親媽媽，現實中婚姻美滿的她笑言，只要平時另一半不幫手，其實自己也是在處理單親事務。不過她隨即「戴頭盔」大讚老公：「我先生係『湊』小朋友㗎，所以我將本身有人湊，變咗無人湊咁。」雖然未曾經歷單親，但吳若希自言在單親家庭長大，做媽媽後更能體會母親當年的辛酸：「我阿媽一個人養大我同細佬，好犀利，所以我會借鏡我阿媽，希望做到一個女強人角色。」

至於劇中神秘的「前夫」是誰？吳若希坦言現階段「係一嚿雲」，但她私心希望是個高大靚仔，更爆笑欽點一眾師弟：「張振朗呀，或者朱敏瀚過嚟客串吓囉！」甚至笑言找歐陽震華來客串演當年騙小女孩的「前夫」也相當有火花。

TVB全新處境劇《愛回家之三代同糖》吳若希（飾演 唐萬里）。（林迅景 攝）

車婉婉化身「革命烈士」 激讚《愛·回家》演員

接棒開拍長壽處境劇，車婉婉坦言非常感動，聽完監製的一番話後，更覺得她們這個三代同堂組合變成了「革命烈士」，充滿使命感。婉婉直認台前幕後壓力極大，但一切都是為了提供優質的娛樂。擁有豐富演出經驗的她深知處境劇的難度：「劇本係死嘅，戲係生嘅！處境劇好靠現場撞擊，語氣同肢體語言太多嘢要諗。真係要畀好多掌聲嗰二千幾集嘅演員，真係好犀利！」

TVB全新處境劇《愛回家之三代同糖》車婉婉（飾演 唐曹嘉冰）。（林迅景 攝）

唔諗拍足十年 婉婉：唔驚被踢出局

對於外界將新劇與上一套播足十年的處境劇比較，婉婉笑指不會想太遠，要一步一步來：「當初嘅演員都可能諗住拍100，200集，點知受歡迎就伸延落去。永遠要有第一步，先有第二步。」處境劇經常有多條故事線交替，會否擔心突然被「換走」？婉婉霸氣回應：「唔驚喎！劇情需要換走咪換走，需要加碼咪加碼，我哋都係好睇觀眾嘅反應同件事嘅發展。」三位演員均表示會盡全力接好這個棒，為觀眾帶來驚喜。