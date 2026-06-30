愛回家之三代同糖｜潘靜文林沚羿胡敏芝上位加入　陪觀眾電視撈飯

TVB長壽處境劇《愛．回家》系列，全新處境喜劇初代演。林迅景攝備受全城矚目，今輯劇組注入大量新鮮血液，找來新生代小花潘靜文（Sherman）、林沚羿（Venus）及胡敏芝（Karen）加入成為一員。提到有幸入圍這套「電視撈飯」神劇，三位新晉女神接受《香港01》訪問時難掩興奮，更大爆劇中爆笑連場的騎呢角色名！



胡敏芝（Karen）、林沚羿（Venus）和潘靜文（Sherman）成為

玩食字角色名惹熱議！曾碧池 VS 莫希靈

三位小花的劇中名字絕對是一大亮點，大玩食字食到盡！潘靜文笑言自己的角色叫「莫希靈」：「希望個希，靈魂個靈。主要希望大家唔好『欺凌』我啦！我本身性格係烈女，咩都衝咗先，但喺Office就比較立水（懦弱）。」劇中她既是Lester的朋友，也要為上司吳若希打探對方女兒的情報。

至於林沚羿的角色名就更踩界，飾演「曾碧池」（Leanne）的她親自解畫：「曾志偉個曾，雪碧個碧，泳池個池！」她透露角色是朱圓圓（何依婷 飾）的下屬，極度鍾意八卦收風，更會將微風吹成「八號風球」，隨時在辦公室掀起連場風暴！而胡敏芝則飾演唐心的閨密「盧漢娜」（Hannah），是一個超級慳家的Slash族，與廖家爵飾演情侶，人生目標就是瘋狂賺錢買樓。

胡敏芝（Karen）（ig圖片）

《愛．回家之三代同糖》主角，車婉婉、吳若希、李茵彤。（林迅景 攝）

潘靜文靚女相。（IG@whentherocksing）

雙重開心！穩定收入兼陪觀眾食飯

過往不少演員都視加入處境劇為「打穩陣工」，被問到擁有穩定開工收入的感受時，三女都不約而同表示是「雙重開心」。潘靜文坦言有穩定收入固然興奮，但更開心是每晚能在電視上與觀眾見面；林沚羿則覺得角色能陪伴大家成長是一件難得的事。更有受訪者直言：「收到觀眾comment話一邊食飯一邊睇你覺得好好，有你陪住食飯嗰種親切感，比起單純睇收入更加開心！」

估唔到林沚羿身材咁好！（ig圖片）

《愛．回家之三代同糖》演員大合照。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》親朋好友線演員。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》辦公室線演員。（林迅景 攝）

唔怕做「Terry 2.0」 角色入屋當贏

處境劇角色往往深入民心，好似「大小姐」同「送水輝」咁，隨時連真名都會被觀眾暫時遺忘。問到怕不怕步「Terry」後塵被角色定型？三位Gen Z小花顯得非常通透，毫不在意。她們一致認為，只要觀眾叫得出角色名，就代表演出成功。

她們大方回應：「一見到你個樣你就是那個 character！你知唔知我真名叫咩都唔緊要啦，最緊要觀眾鍾意個角色。」至於會否怕被拿來與前作角色比較，她們坦言只會專注做好自己，將本份發揮到最好，外界的比較就交由觀眾去定奪。