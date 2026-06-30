愛回家之三代同糖｜容天佑做老竇即有「長工」　老婆御准免餵夜奶

容天佑加入新劇《愛．回家之三代同糖》成為演員，飾演跨世代公司CEO「高冠一」。談到這個話題十足的新角色，容天佑笑言在劇中可謂不擇手段：「我主要都係唔妥吳若希嘅，咁就搵趙浚承嚟對付佢，佢就係我嘅走狗啦！」他形容角色表面上看似遊戲人間，但背後其實心思縝密，非常清楚身邊誰敵誰友。



以前容天佑都係做開反派。（葉志明攝）

告別黑社會二代 轉行做「斯文人」

被問到現實中與角色是否相似，天佑光速撇清關係：「最唔似就係富二代啦！」他坦言過往多數參演二十集正劇，或者飾演黑社會大佬的二代，這次轉戰處境劇絕對是一大考驗。「斯文人一來少做啦，二來處境劇個演繹方式比較浮誇，真係好大挑戰！」對於甚少接觸處境劇節奏的他來說，這次的重頭戲份絕對需要重新適應。

TVB容天佑宣布做爸爸！（IG/@yungtinyau）

《愛．回家之三代同糖》演員，辦公室線。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》監製表示，想給觀眾一個有質素的劇集。（林迅景 攝）

目標先定一千集！網民集氣求加打戲

加入處境劇大家庭，天佑最興奮的莫過於能做到「電視撈飯」。他笑說：「以前拍劇一兩個月就完，呢套希望入屋啲啦！」記者笑言將目標先設定在「一千集」，容天佑即刻開心和應。得知有網民留言希望他在劇中能展現身手、加插打戲，他感到十分驚喜，不過主持隨即大潑冷水笑指他若然開打「一定輸硬」，讓他哭笑不得。

《愛．回家之三代同糖》演員，容天佑，飾演跨世代公司CEO「高冠一」。（林迅景 攝）

《愛．回家之三代同糖》演員，容天佑，飾演跨世代公司CEO「高冠一」。（林迅景 攝）

前世情人腳頭好 獲老婆頒發「免夜奶金牌」

事業迎來新挑戰，容天佑的家庭亦剛添新成員！他的寶貝女在五月中順利出世，太太更覺得是「個女旺我」。現在擁有這份「朝九晚七」的穩定工作，天佑已經滿心歡喜地規劃好慈父時間表：「送完個女返學就即刻返工，放工返屋企就可以食飯睇電視！」

為了讓他無後顧之憂地拍劇，太太更霸氣送上最實際的鼓勵。天佑感動地分享：「佢話我返工嘅時候唔使我餵奶，依家夜奶都未戒到，夜奶都唔使我餵喎，呢個真係最大嘅鼓勵喇！」