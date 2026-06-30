謝霆鋒王菲被偶遇十指緊扣現身機場　甜蜜對望猶如熱戀小情侶

天王謝霆鋒與天后王菲於2014年世紀復合後，感情一直非常穩定。日前謝霆鋒結束長沙的工作後，專程飛回北京接愛侶王菲一同搭乘私人飛機抵達西安，更被拍得現身謝霆鋒在當地舉行的演唱會，期間High爆跟唱兩人的定情歌《玉蝴蝶》。完成演唱會後，昨日（29日）被目擊現身西安機場，兩人十指緊扣，猶如熱戀中的小情侶。

演唱會期間，當全場歌迷都高呼王菲的名字時，謝霆鋒報以甜笑。（小紅書）

王菲化身迷妹狂揮熒光棒。（小紅書）

謝霆鋒王菲甜蜜十指緊扣現身機場

昨日有網民目擊謝霆鋒與王菲現身西安機場，戴上黑色Cap帽的謝霆鋒以全黑造型示人，而王菲則穿上樸素的粉紅色寬鬆T恤及牛仔褲。雖然兩人均戴上口罩，但依然難掩星味，被多位網民認出。事後有網民將片段分享到社交平台，片中可見謝霆鋒一手拉著背囊帶，一手與王菲十指緊扣，兩人邊走邊聊，霆鋒更多次情深地看著王菲，隔著屏幕都感受到兩人穩定又甜蜜的愛情。

謝霆鋒王菲被偶遇十指緊扣現身機場。（小紅書）

霆鋒多次情深地看著王菲，隔著屏幕都感受到兩人穩定又甜蜜的愛情。（小紅書）

網民羨慕兩人相愛多年仍像熱戀情侶

有大批網民看到兩人十指緊扣的片段後，都忍不住表示羨慕：「像兩個小孩一樣，真好。相互吸引的感情才能長長久久」、「他倆讓我相信這個世界有真愛」、「靈魂伴侶」、「命中注定，兜兜轉轉還是她」、「這麼多年還在熱戀期」、「談一輩子戀愛 羨煞旁人」、「太甜蜜了」、「他倆就是真愛」。

網民羨慕兩人相愛多年仍像熱戀情侶。（小紅書）