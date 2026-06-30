林景程一句話惹離巢無綫揣測　出post交代未來事業發展方向

曾於無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》榮獲「最佳男配角」的林景程，入行以來一直身兼兩職，除了是一名演員，還擁有專業的物理治療師資格，任職物理治療師。日前，他在社交平台發文宣布要轉跑道，更曬出與同事們吃「散水飯」及獲贈蛋糕的照片，隨即引發網民熱烈討論，以為他要離巢無綫，留言關切詢問：「轉戰邊度發展？」惹來不少揣測。林景程其後出post表示所指的「轉跑道」是在他的物理治療師正職上轉換服務地區。

林景程於《萬千星輝頒獎典禮2024》獲「最佳男配角」殊榮。（IG@lamkingching）

林景程跟同事們食「散水飯」。（IG@lamkingching）

出post交代未來事業發展方向

昨日林景程再出post交代自己沒有離巢無綫，發文表示：「咦？😨點解咁問？喂喂喂…我冇離開TVB喎💪🏻 同埋我仲做緊物理治療架💪🏻 #呢幾日好多人問我 #嚇咗我一嚇 只係離開咗一個照顧咗我好多年既機構 完成咗十幾年嘅家居探訪工作 而家轉去其他類型嘅物理治療工作 當然亦繼續拍劇❤️ 所以有嘢做可以搵我😂 同埋有物理治療相關問題都可以問我遲啲時間鬆動返啲 開啲post簡單答一答相關問題💪🏻 #尷尬而不失禮貌的微笑」。原來有好多人問他的去向，所以他就講清楚他現時的工作狀況以及未來事業發展的方向，免得大家再有各種猜想。

林景程出post交代事業發展方向。(ig圖片)

林景程物兼兩職。(ig圖片)