Angelababy機上超寵粉事件曝光細節見人品　親筆簽名竟惹網民擔心

現年37歲的Angelababy（楊穎），出道時憑混血長相及日系造型走紅，轉戰內地後人氣有增無減，一度躋身一線小花行列。惟近年因捲入「瘋馬秀」爭議，事業一度停滯，幕前工作大幅減少。近期她逐步重回公眾視野，月前更以全新形象擔任「雷山郡非遺推薦官」，推廣非物質文化遺產。其實Angelagaby一直擁有一班忠實粉絲支持，對她不離不棄，她對粉絲們亦十分之好，出了名寵粉。

Angelababy以全新形象擔任「雷山郡非遺推薦官」。（小紅書影片截圖）

Angelababy與工作人員親切合照。（小紅書圖片）

超寵粉事件曝光細節見人品

日前有Angelababy的粉絲於社交網分享了搭飛機期間遇見偶像的經歷，以「偶遇baby坐她後面！！baby太好啦」為標題，發文寫道：「前幾天飛香港 這次飛機居然只有我認出她！！！上飛機時小海綿就在前面玩行李箱。本來想直接跟她說要合照簽名，緊張了好久也怕讓更多人注意到，最後找空乘遞紙條要簽名了。緊急現學怎麼寫紙條畫表情，baby好認真看我稀爛的字，我太激動忘記給筆，baby還去找小海綿拿沒拿到又特意去找空乘哪給我簽名了人也太好了太幸運啦！！本來不打算發網上，但是好想補一句baby從我看跑男認識開始就超級吃苦，黑稿很多但是一直都好真誠一人，是我最喜歡的女常駐，太值得粉啦！」

Angelababy（楊穎）顏值之高令人驚嘆。（楊穎工作室）

親筆簽名竟惹網民擔心

該粉絲還補充說：「小海綿和自己的小夥伴們坐一塊，baby一路去看了他們好些次！！而且飛機停穩就就馬上去把小朋友們接到自己身邊好有愛）」從事件中的每個細節可見Angelabay真的好寵粉，人品絕佳，而且是一位超級好媽媽。另外有網民提出一點，表示：「啊啊啊啊baby不止一次在白紙上簽字了」、「提醒一下她吧，畢竟壞人很多」，怕她的簽名被不法之徙利用，但有網民就指出：「沒事 這是藝名」、「應該沒事兒，她沒用楊穎」讓大家不用擔心。

Angelababy搭飛機被偶遇。(小紅書)

Angelababy給粉絲簽名。(小紅書)