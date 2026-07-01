47歲官恩娜罕露面生圖曝光真實狀態　一身穿搭盡顯獨特品味惹熱議

本月9日即將踏入47歲的官恩娜於2000年開始擔任模特兒，其後參演電影《I Do戀性世代》而出道，2004年更跨界出歌做歌手，翌年亦踏足了電視圈。官恩娜入行多年發展都不錯，推出過不少歌曲，亦參演過不少演藝作品，她於2004年出道曾任許冠傑「Sam's Angel」，有「Sam女郎」之稱。官恩娜於2014年證實患上貝爾氏麻痹症，2015年她與中法混血醫生男友結婚後才淡出幕前。現時官恩娜與老公育有一子一女，相夫教子的婚姻生活相當美滿，已甚少現身幕前。

官恩娜（Instagram@koonella）

官恩娜同老公成功三年抱兩。(官恩娜Facebook)

一身穿搭盡顯獨特品味

官恩娜也不是經常更新社交網，對上一次更新已是今年2月中的事，有4個多月沒有同大家分享近況。日前有網民偶像官恩娜並把她的生圖片段放到社交網上分享，發文寫道：「偶遇47歲官恩娜，你還記得這位港圈甜妹嗎 曾經是TVB熒幕上亮眼的甜妹，《酒店風雲》的李開心，《雷霆掃毒》的高希璇，歌聲裡的《地平線》陪伴了無數人的青春。經歷過起落，褪去星光，選擇奔赴家庭與平淡。港圈從不缺美人，但官恩娜的靈動笑容格外讓人難忘。拿過樂壇新人獎，演過經典港劇，卻在最好的時光選擇隱退。」簡單總結了官恩娜的演藝生涯經歷。而影片中的官恩娜一身smart casual打扮，顯獨特品味。原相機之下的她依然漂亮如昔，一眾網民都驚訝她的臉上幾乎看不見歲月痕跡，保養得極好。有網民對於官恩娜的打扮表示理解不了，有網民就指：「這就是時尚歐美風穿搭。」

官恩娜生圖。(粵港澳明星@抖音截圖)

官恩娜好靚。(粵港澳明星@抖音截圖)

官恩娜唔識老。(粵港澳明星@抖音截圖)

官恩娜一身穿搭。(粵港澳明星@抖音截圖)