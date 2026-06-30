關之琳現身好友雷林靜怡生日會　絕美外貌零浮腫展現神級逆齡實力

現年63歲的「大美人」關之琳，近年雖然大幅減少了影視作品的演出，但身家豐厚的她生活依然養尊處優。雖然已淡出鎂光燈，其一舉一動依然備受外界關注。近日九巴後人雷兆輝為太太雷林靜怡慶祝生日，關之琳特意現身為好友慶生，同場還有名模周汶錡，場面熱鬧，幾位好友聚首的合照隨即曝光。



九巴後人雷兆輝為太太雷林靜怡慶祝生日。（IG@janelouey）

膚質緊緻白到反光

從合照所見，關之琳當日身穿淺藍色牛仔褸，化上淡雅精緻妝容，對着鏡頭展露自然甜美笑容。鏡頭下的她精神飽滿、氣色紅潤，面部線條柔和流暢，白滑肌膚在燈光下更顯通透。這般無可挑剔的絕佳狀態，完全無愧於「不老女神」的美譽，歲月似乎未曾在她身上留下半點痕跡，其神級保養功力確實令人由衷羨慕。

合照。（IG@janelouey）

早前被指面部不自然

關之琳這次以完美姿態亮相，無疑為早前一場風波作出了最有力的回應。事緣她早前現身內地出席商業活動，當時有網民拍下現場影片，片中的她被指面部不自然，更惹來「醫美了」、「發泡了」等負評。然而短時間內再度露面，隨性打扮的關之琳五官自然標緻，毫無浮腫跡象。在這場輕鬆的私下聚會中，她大方展現出最真實的逆齡實力，也以一如既往的優雅美貌，為早前的風波作出了最得體的正面回應。