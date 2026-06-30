譚詠麟貼地幫襯平民食店坐正中央位置大方任影　身上一特徵成標誌

現年75歲的譚詠麟 (譚校長) 曾是80年代的天王巨星，獲獎無數，稱霸本地樂壇，亦曾贏得金馬影帝，實力毋庸置疑，如今依然活躍於演藝圈。譚詠麟向來識飲識食，熱愛美食的他更有「食物焚化爐」的外號，因為只要放得入口的食物，他都可以徹底消化，是圈中出了名的「大胃王」。譚校長喜歡四出品嚐美食，不論平貴最緊要好味。日前有網民就於社交網分享了在一家街坊食店偶遇譚校長的照片。

譚詠麟75歲生日派對。（譚詠麟微博）

幫襯平民食店坐正中央位置

從網民分享的照片中可見，譚校長當日身穿黑色短袖Tee襯黑色窄腳褲配黑色波鞋，外加一件米白色背心，打扮casual得來相當醒神。他坐於店內正中央位置的一張圓枱前，置身當眼處，令人一眼便看到他。譚校長並沒有因為自己是明星身份便要求店家安排他坐在隱蔽角落以免被人望到，大大方方讓大家知道他幫襯平民食店，即使得悉自己被人影也毫不介意，盡顯貼地親民本色。

網民的焦點就落在譚校長的樣貌和身形之上，75歲的他依舊凍齡，怎樣看都看不出他的真實年紀，說是50歲都有人相信。而他的身形一如以往地擁有一個大肚腩，有網民笑言這個大肚腩已成了譚校長的標誌。

譚詠麟坐正中央位置。(抖音截圖)

譚詠麟幫襯平民食店。(抖音截圖)