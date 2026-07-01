梁芷珮為學霸大仔慶祝22歲生日　港大新聞系畢業曾兩度入選港隊

現年44歲的梁芷珮（Christy）與老公Kenneth結婚多年，育有兩子一女，一家五口幸福美滿。梁芷珮同老公夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，經常孖住周遊列國為大家介紹好去處，近年更憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，實行寓工作於娛樂！年輕誕子的梁芷珮，轉眼間大仔Brendan已經22歲，日前梁芷珮一家就為Brendan慶祝生日！

梁芷珮同老公夫妻檔拍住上成為旅遊KOL！（IG@imchristyleung）

育有兩子一女。（IG@imchristyleung）

溫馨。（IG@imchristyleung）

慶祝生日！（IG@imchristyleung）

好恩愛！（IG@imchristyleung）

梁芷珮與老公Kenneth夫妻檔拍住上成為旅遊KOL。（IG@imchristyleung）

梁芷珮為大仔Brendan慶祝22歲生日 甜喊「我個男朋友」送香吻

梁芷珮曬出為大仔Brendan慶生的照片，並寫道：「我個男朋友今日22歲喇，當年你😘媽媽，今日你仲未有女友媽媽仲可以😘你🤣Happy birthday my lovely son! Muah muah!最緊要開心，健康🥰」相中所見，22歲的Brendan已經高過媽咪大半個頭，梁芷珮攬實大仔合照，更送上香吻！

梁芷珮為大仔Brendan慶祝22歲生日！（IG@imchristyleung）

轉眼間大個仔！（IG@imchristyleung）

去年8月Brendan遠赴丹麥留學。（IG@imchristyleung）

幫媽咪影相。（IG@imchristyleung）

好乖仔！（IG@imchristyleung）

一家五口幸福美滿！（IG@imchristyleung）

一家五口幸福美滿！（IG@imchristyleung）

梁芷珮大仔港大新聞系畢業 曾兩度入選港隊

梁芷珮過往經常大讚Brendan自小已經好生性又乖仔，讀書成績好，從不需要操心，Brendan曾就讀ICHK國際學校（International College Hong Kong），在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，雖然獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄，但Brendan心儀香港大學新聞學學士課程，最後獲取錄。去年8月Brendan以交換生身份遠赴丹麥留學，今年6月順利畢業！而Brendan讀書同運動同樣出色，本身是高爾夫球港隊代表，靠運動獲得獎學金，更曾考入「香港高爾夫球會」青年軍，去年5月他以「Floorball」（軟式曲棍球）港隊代表的身份出賽，相當叻仔！

順利畢業開始返工！（IG@imchristyleung）

去年5月Brendan以「Floorball」（軟式曲棍球）港隊代表的身份出賽，梁芷珮送大仔機。（IG@imchristyleung）

Brendan細細個已經打golf。（IG@imchristyleung）

Brendan本身是高爾夫球港隊代表，靠運動獲得獎學金，更曾考入「香港高爾夫球會」青年軍。（IG@imchristyleung）

陪媽媽跑馬拉松！（IG@imchristyleung）

陪媽媽做普拉提。（IG@imchristyleung）

二仔陪媽媽跑步！（IG截圖）