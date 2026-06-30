陳卓賢Ian激動回應被指抄歌：我未至於墮落到去抄襲！

MIRROR 成員陳卓賢（lan）今年四月推出新歌《那抹柔光，名為你》被指與獨立歌手潘宇謙（AP）早一天發布的國語歌《碎鑽星球》鬧「雙胞胎」，引起網民熱烈討論，二人曾十分好友兼是合作伙伴，與共同合作的音樂監製陳考威並肩作戰，被戲稱是「創作三劍俠」，但是在網民發現二人已經互相取關，令兄弟情決裂的傳聞甚囂塵上。

陳卓賢與鍾嘉欣今日（30日）出席TELOSIN品牌活動。（葉志明攝影）

「我諗我未至於要墮落到去做抄襲」

今日（30日）Ian 與鍾嘉欣齊到銅鑼灣TELOSIN品牌活動，被問及疑似抄歌一事，Ian激動澄清：「首先我覺得要嚴正啲去回應下，我唔係第一日出道嘅人，我出道咗八年，而我當中寫嘅作品出過嘅，其實都唔少，同埋我係一個選秀節目出身嘅一個人，我諗我嘅能力 我嘅實力，我做緊嘅嘢，個程度去到邊度，大家有目共睹，第二樣嘢就係，我嘅電腦 ，我諗事但一個folder打開，都應該事但一首歌都可以出得，我諗我未至於要墮落到去做抄襲呢一件事，當有一日我意識到自己係要，我唔抄襲我就做唔到音樂人，我出唔到歌嘅時候，我諗我就會已經系退出呢一個圈，我唔會再做，因為我過唔到自己嗰關。」

（葉志明攝影）

某歌手唔止一次想Ian寫歌

「第三樣嘢就係，如果我要抄襲，某一位歌手嘅話，咁點解嗰位歌手以前會，唔止一次叫我寫個歌畀佢呢，咁然之後第四樣嘢就係，我亦都唔係佢嘅合作開嘅監製，咁我點解會有佢嘅demo呢，呢樣嘢系唔合理㗎嘛，通常系合作開嘅監製，先會有嗰啲歌手嘅demo，咁所以我就覺得，呢一啲就係我自己嘅一啲睇法囉。」

陳卓賢激動回應被指抄歌事件（葉志明攝影）

「大家有證據，我都非常歡迎大家實名出嚟指證我」

「（你哋係咪IG互相取消關注）係呀，朋友都系講頻率㗎咋嘛，咁頻率唔對嘅時候，道不同不相為謀，其實我出道到而家，寫咁多歌詞，如果有邊位咁抵得諗，畀我改幾句歌詞，就個credit系寫我名嘅話呢，咁我諗就冇一個音樂人，會擺咁多苦工去做自己嘅作品㗎喇，我覺得呢個世界唔會系咁樣囉，即係大家睇件事，要合邏輯囉真系，即系如果我出道到去今年第八年，真係有所謂嘅請槍，或者系唔系自己嘅credit都擺落去嘅話，到呢一刻點解冇人會指出嚟指證我呢，咁而如果大家有證據，我都非常歡迎大家實名出嚟指證我，因為咁樣先可以大家繼續互相追討到落去，我唔系一個做嘢為咗credit嘅人嚟嘅，咁但系我每一隻歌擺得自己嘅credit，係因為我尊重自己做過嘅effort，尊重過自己嘅付出，而我亦都擺得起囉，我每一個擺自己名落去嘅作品，我都絕對擺得起有餘，咁甚至其實有啲系我做過嘅嘢，我係冇擺自己嘅credit嘅添，即系可能有啲MV我係做過導演嘅，咁我亦都唔會去擺個credit，因為我會覺得我落嘅嗰個功勞其實系未夠多嘅，或者我覺得可以再做得更加好啲嘅，大家覺得呢一樣嘢就可以令到我嘅形象或者前途，即系簡單嚟講，我俗啲咁講，就係想誅死我嘅話，我諗就sorry真系冇乜可能，（有無影響你心情？）你一個人行得正企得正，其實我諗每一個人做嘢都係為求你夜晚瞓得安樂，你做嘅嘢唔系淨系做俾人睇㗎嘛，個天喺度睇緊㗎嘛，咁我每晚瞓得好安樂。」