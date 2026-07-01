鍾嘉欣不信夏雨拍親熱戲加「伸俐」自肥：佢係一個好直嘅人！

鍾嘉欣，陳卓賢昨日（30日）一同出席TELOSIN品牌活動，早前楊思琦在Hoy節目《九運會客室》爆出當年拍TVB劇，被同劇演員欺凌，引起網民廣泛討論，而當年鍾嘉欣曾經同楊思琦拍攝《人生馬戲團》，更一齊經歷驚險事件，問到鍾嘉欣有否同楊思琦一樣，在新人時期被前輩演員欺凌，她說：「我有冇遇過欺凌呀？其實一個團隊裡面有好多唔同嘅性格，我以前係好怕醜，我係一個人都唔傾偈，即係我見到你我可能都，即係點下頭我都唔傾偈，所以我冇機會去建立任何一個關係，所以喺我嘅經歷裡面，我唔記得有呢樣嘢，即係我未經歷過，因為我好我好自閉，但我知道你出嚟社會一定有呢啲嘢㗎嘛，係咪 ？好正常。」

鍾嘉欣，陳卓賢昨日（30日）一同出席TELOSIN品牌活動（葉志明攝影）

「我試過有啲人，講咗啲好難聽嘅說話畀我囉，我有喊過嘅，但係我係返屋企喊囉⋯⋯但係我又過咗就算囉，其實好似思琦咁，我諗佢都係，即係佢都係依家，係咪廿年後先突然間講返，我識嘅思琦好單純，好sweet嘅一個女仔，同埋好顧家 好愛家。」

鍾嘉欣希望與MIRROR 12人都有合作。（葉志明攝影）

說完楊思琦，接著有傳媒提問鍾嘉欣有關夏雨，他早前被指當年與高妙思拍接吻戲時，臨時加戲伸俐，鍾嘉欣聽到後表示相當詑異，「夏雨喎！爸爸係一個好直嘅人嚟，以我所知，爸爸係一個心好溫暖嘅人嚟嘅⋯⋯佢伸俐？係咪劇情需要咋，唔會㗎喎，爸爸唔會咁嘅，佢好為個戲嘅，你會feel到佢嗰個energy一入到廠呢，佢係有火嘅，但嗰種火唔係話忟嘅火喎，嗰種火係我好熱愛我嘅工作，係咪投入得滯咋？係咪劇情需要？我真係唔知，我冇睇到。（咁你有冇遇到臨時加親熱戲或者伸俐？）無，但係有試過嗰啲床上戲囉，即係要攞塊佈擺中間咁樣，即係床上戲囉，要保護下自己。」鍾嘉欣還表示拍這些床戲，男演員有時更大壓力，因為怕女方難受。

鍾嘉欣入行初對曾聽到難聽說話，之後回家大哭。（葉志明攝影）

鍾嘉欣不信夏雨會臨時加「伸俐」。（葉志明攝影）

鍾嘉欣依然狀態大勇。（葉志明攝影）

（葉志明攝影）

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