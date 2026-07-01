黃宗澤笑吳卓羲幾十歲拍拖又如何　讚張曦雯大眾女神係男人都鍾意

黃宗澤（Bosco）昨晚（30日）出席無綫高層樂易玲的生日派對。他接受訪問時被問到其監製的邵氏新戲是否已經開工，他表示目前正處於「等劇本」的階段：「現在正等著編劇寫劇本。」由於時間緊迫，他也坦言不確定能否趕上明年的賀歲檔期：「當然希望能趕及，但如果趕不及，我們都有研究過，看能不能改到其他檔期，或者再慢慢拍好一點，等再下一年的賀歲檔，其實有很多套方案。而故事大綱我自己挺喜歡的，現在正等著劇本寫出來，是喜劇來的。」

黃宗澤出席樂小姐生日派對。（葉志明 攝）

開拍賀歲片身兼雙職

這次新片Bosco除了擔任監製一職外，還會身兼演員。他笑言：「天后（樂小姐）這條數計得很好，一份人工做兩個人的事情，又要做演員，又要做監製，這條數真的很划算！」問到做演員和監製哪一方面較辛苦？Bosco坦言各有各的辛苦，因為做監製，就要參與很多前期的工作，包括看景、找贊助、洽談演員、聊劇本等等。雖然工作繁重，但他慶幸身邊有不少同事幫手。

黃宗澤將擔任邵氏新一套賀歲片的監製兼演員。（葉志明 攝）

對於樂小姐揚言會「全力支持」他，Bosco隨即更正笑說：「是我全力支持天后！都要天后開庫，大家才有工作一起做。現在經常說影視寒冬，大家沒工開，希望天后開多點庫！」

反對樂易玲退休交棒：沒人接得到

談到樂小姐透露有意尋找接班人，將工作交棒。Bosco聞言反應極大：「誰接到她班？叫她想都不要想了，沒人接得到她班的！」樂小姐說想多陪一下兒子和媽媽去旅行？Bosco笑著回應：「旅行是可以的，但你說完全放下，叫她『死咗條心喇』！整個邵氏沒有了她怎麼行？整班人即時變孤兒仔啊。」Bosco認為樂小姐可以輕鬆一點，將工作分擔給其他人幫忙，但現階段要她完全不參與，暫時都不可能，「在我退休前，她都不要這樣想啊！」

黃宗澤直言沒有人能代替到樂小姐。（葉志明 攝）

笑談老友吳卓羲緋聞

另外，談到吳卓羲（Ron）近日被眼利網民發現與張曦雯疑戲假情真，以貓傳情。問他可有八卦老友是否有新戀情？Bosco抱懷疑態度反問：「是不是同一隻貓來的？隻隻唐貓都差不多樣子，阿Ron都有問我收不收養流浪貓。（那吳卓羲收養的那隻，和張曦雯的是否同一隻？）我覺得未必是同一隻。（你有沒有問過吳卓羲？）不用問，我天天都見到卓羲，一個星期他除了見他媽媽之外，見最多的就是我，還有我們的健身教練！」

吳卓羲（Ron）近日被眼利網民發現與張曦雯疑戲假情真，以貓傳情。（資料圖片）

當記者追問他感不感受到卓羲在「拍拖」時，Bosco笑說：「我感受不到啊。（有沒有見到他舉啞鈴時嘴角笑咪咪？）他沒講粗口已經很好。他每天健身都很開心，難道哭著健身嗎？我覺得還不是（拍拖）的，如果是，我會收到一些電波。」至於會否希望老友快點脫單？Bosco則抱著隨緣態度：「那也無所謂啦，都這麼大個人了。就算拍拖又如何，幾十歲人。（覺得他們合不合襯？）我跟卓羲合襯一點，我們最合襯。（你不要阻住兄弟拍拖啦？）兄弟阻一下也不行？不是吧！你滋潤還滋潤，都要問過兄弟！不要搶了我『條仔』做Gym。」不過問到張曦雯是否吳卓羲喜歡的類型時？黃宗澤亦大讚對方：「張曦雯是大眾女神來的，那麼靚女，每個男人都會喜歡。」