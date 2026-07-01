劉穎鏇秘密練歌搣甩「魔音」　恨拍籃球劇盼與譚旻萱球場上相遇

無綫力捧花旦劉穎鏇昨晚（30日）出席無綫高層樂易玲（樂小姐）的生日派對。合照期間，樂小姐拉住劉穎鏇「密密斟」，可見她深得樂小姐歡心。而樂小姐對這位力捧花旦更是讚不絕口，並預告劉穎鏇稍後會向唱歌方面發展。

劉穎鏇出席樂小姐生日派對。（葉志明 攝）

努力練歌搣甩「魔音」稱號

劉穎鏇接受訪問時，承認自己確實正在「秘密練兵」：「我依家好畀心機練緊歌，過去呢一年，都斷斷續續有去上堂。」雖然因為她與唱歌老師的工作行程都非常緊湊，需要互相配合時間，但她都很希望自己可以在這方面再進步。

劉穎鏇深得樂小姐歡心。（葉志明 攝）

提到當年她翻唱鄭秀文的《終身美麗》時被網民謔稱為「魔音」。劉穎鏇笑稱：「有進步咗嘅，哈哈！當然我唔係專業嘅歌手，不過呢就會繼續訓練，希望可以唱到多啲歌畀大家聽。」被問到現時最拿手的歌曲是否仍是《終身美麗》？她坦言：「唔係最叻，但我覺得呢個係一個目標，有時候有機會去登台，呢首歌一定會喺我表演歌單裡面。因為我覺得之前唱得唔係咁好，所以去到今日，我希望唱到一個好嘅版本，畀聽過我以前版本嘅人聽。」

回應《飛常日誌II》廣東話口音問題：小時候講英文多鼻音較重

談到有網民留意到她在劇集《飛常日誌II》說廣東話時帶有口音。劉穎鏇自言早已知道外界的評價：「我都知有好多人對比過我英文同埋廣東話，我覺得呢樣野好難完全搣甩，但我都好努力去練習。」她更透露，在拍攝時曾與收音同事溝通，如果她講得不是太標準，或者有點聽得不清楚，要馬上跟說講，「我都希望可以問一問，可唔可以再講多一次。因為我都希望觀眾聽得舒服。但如果真係有少少口音，咁可能因為我小時候講英文多，鼻音會比較重。」

有網民留意到劉穎鏇在劇集《飛常日誌II》說廣東話時帶有口音。（官方提供圖片）

拍《飛常日誌》體會航空業辛酸

劉穎鏇在劇中笑容甜美兼擁有無敵長腿，網上有現役空姐笑言看完其演出後感到「好大壓力」。劉穎鏇謙稱拍完這部劇後，自己更加體會到航空業幕後人員的困難。她大讚現實中的空姐非常專業，能在緊湊的時間內穿著制服服務乘客，並笑言：「拍完這套劇後，我更加覺得自己做唔到空姐」。

劉穎鏇透露現時除了演戲事業，還專注經營個人服裝品牌。（葉志明 攝）

經營個人服裝品牌

劉穎鏇今年將迎來入行10週年，除了演藝事業，她透露自己正努力經營自己的服裝品牌。她更親力親為，自己去設計、自己去做，甚至擔任模特兒做宣傳。被問到服裝風格是否需要像她一樣擁有魔鬼身材才能駕馭，她隨即否定，並透露品牌走的是舒適與中性風，「最重要係著得舒服，咁先會有自信。」

網民力推合拍女籃劇 盼與譚旻萱球場相遇

至於有網民力推她與同樣被視為「籃球女神」的Mandy（譚旻萱）和Chloe（蘇皓兒）合拍一套女子籃球劇，劉穎鏇直言自己也留意到，覺得這提議非常好。她自言6歲開始便接觸籃球，這個可以說是她人生中最熱愛的運動，若未來有機會拍攝相關題材的劇集，無論是女子隊還是男女混合，她都非常期待。有沒有在其他活動上見過Mandy？劉穎鏇表示：「我試過一次去米蘭時裝週見過佢，但真係無試過喺籃球場遇過，1 on 1都未試過，所以希望大家有籃球賽可以邀請我。」

劉穎鏇盼與譚旻萱在籃球場上相遇。（葉志明 攝）