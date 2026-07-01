丁子朗喜迎最後一個「二字頭」生日　被奪第一次後直呼：都幾衝擊

藝人丁子朗（Karl）昨日（30日）舉行粉絲生日見面會，慶祝自己迎來29歲生日。作為「二字頭」的最後一年，丁子朗在接受《香港01》訪問時心情大靚，笑言自己今年還可以「厚住面皮」跟別人說自己是二十多歲，但下年就要正式踏入三字頭：「我都想像唔到自己廿九歲啦已經，好痴線！我都覺得好癲。」面對即將到來的三十而立，丁子朗坦言心態上已經成熟了不少，並為自己定下了不少目標：「今年好想做多啲嘢，拍多啲唔同嘅戲，想畫多啲唔同嘅畫，想擺多啲唔同嘅畫展。」

丁子朗在接受《香港01》訪問時心情大靚。(胡凱欣 攝)

旺角打卡巨型生日應援 直呼「都幾衝擊」

為慶祝偶像生日，一眾丁叮糖（丁子朗粉絲暱稱）非常有心地在旺角買下巨型廣告牌應援。丁子朗透露自己第一時間已經去「打卡」：「啱啱去打卡，好開心第一次見到咁巨型嘅自己，都幾衝擊，同埋都影得我幾好睇。」丁子朗表示今次是他第一次在街外見到巨型廣告中的自己，直言被奪去第一次。他去打卡時更被途人認出，途人搞笑地表示：「都播得幾密！」

旺角打卡巨型生日應援。(胡凱欣 攝)

除了丁叮糖的厚愛，踏入娛樂圈將近10年的丁子朗，最近亦與當年一起參選《香港先生》的兄弟們搞了個Reunion（聚會），更拍了片紀錄。他感嘆十年人事幾番新：「細個嗰陣時真係唔識驚啊，但而家好似個人沉穩咗少少。香港先生嗰另外嗰九個人，有八個都轉咗行，轉咗其他嘢。有啲係搞緊滑雪，有啲做緊地產咁樣，咁所以見返佢哋好神奇，好似仲得我一個喺呢一行拼搏緊咁樣。」丁子朗這份對演藝事業的堅持，確實令人動容。

丁子朗這份對演藝事業的堅持，確實令人動容。(胡凱欣 攝)

破格挑戰變態殺人犯

提到事業上的新突破，丁子朗透露即將會開拍一套新劇，角色更會極大反差：「我諗呢套戲我嘅角色系會再衝擊上次嗰個《俠醫》，變態殺人犯咁滯。」以往多數演陽光男孩的他，被問到會否擔心演反派「出街會畀人鬧」時，他笑言完全不擔心，反而覺得因為過往的角色多數是乖乖仔，希望每次都能帶給觀眾截然不同的新鮮感。

丁子朗希望每次都能帶給觀眾截然不同的新鮮感。(胡凱欣 攝)

至於踏入30歲前的目標，丁子朗就坦言不想用「30歲」這個詞來框著自己：「我唔想畀呢個年紀三十歲框住自己，真係！三十一歲都可以追夢，純粹三十歲冇咁好聽啫。」看來丁子朗目前依然將重心全面放在事業與藝術發展上，期待他未來帶給我們更多驚喜！

丁子朗就坦言不想用「30歲」這個詞來框著自己。(胡凱欣 攝)

丁子朗昨日29歲生日。(胡凱欣 攝)

丁子朗坦言已經冇以前咁care數字。(胡凱欣 攝)

丁子朗與丁叮糖嘅大合照。(胡凱欣 攝)

丁子朗生日應援cafe好似相展咁。(胡凱欣 攝)

丁子朗仲親手揀左回禮畀丁叮糖。(胡凱欣 攝)

cafe仲有好多丁子朗嘅絕密照片。(胡凱欣 攝)