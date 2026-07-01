陳楨怡驚聞被改雙性戀女神　唔覺撞樣AI「草草」：網民好有創意

近日懲教署推出AI禁毒女團引起網民熱烈討論與話題，當中成員「草草」更被指撞樣前港姐亞軍陳楨怡，甚至有網民笑言：「根本就是用陳楨怡來gen出來。」陳楨怡昨晚（30日）出席無綫高層樂易玲（樂小姐）生日派對時，親自回應網民。

陳楨怡出席樂小姐生日派對。（葉志明 攝）

唔覺撞樣AI「草草」

自懲教署推出AI禁毒女團後，不少網民驚訝成員「草草」外貌竟與陳楨怡極度相似。對此，陳楨怡表示有留意，並笑指自己被這個AI「洗版」，：「本身我都唔覺得似，但係啲網民好有創意，send咗好多AI合成嘅相就話兩姊妹，咁我就覺得『幾時影過呢啲相』，睇睇吓好似越來越洗腦。」問到有無因被惡搞而不開心？陳楨怡豁達表示不會，大讚網民很有創意，「我自己真係唔覺似。（係咪話你靚到AI咁？）咁梗係好開心，多謝網民。」

近日懲教署推出AI禁毒女團引起網民話題，當中成員「草草」被指撞樣前港姐亞軍陳楨怡。（影片截圖）

陳楨怡唔覺得與AI「草草」撞樣。（葉志明 攝）

否認「雙性戀」

除了被指撞樣AI「草草」外，也有網民留意到陳楨怡的維基簡介突然被修改為「雙性戀女神」，並截圖分享到threads，陳楨怡即回覆對方：「I am not.」她自言最近經常瀏覽Threads，過程中發現了這張神奇的Cap圖。她笑指：「我有click入去睇，都幾多花名。」為何會被改成雙性戀？陳楨怡無奈說：「我都唔知啊，但我唔係㗎！（會唔會被整蠱？）我見到都好驚訝囉。」

陳楨怡驚訝被改「雙性戀女神」感驚訝。（threads截圖）

拒推性感寫真 自問身材未夠豐滿

陳楨怡近期經常在社交平台分享生活點滴，當中不乏一些穿着較清涼、吸睛的照片。問到會否趁後生考慮推出個人寫真集，陳楨怡自謙身材不夠好：「我諗唔會，因為我自己對寫真好似都應該要……一定要好豐滿先可以影寫真。（妳都可以騷腿？）我諗我未ready，心理嗰關未過到。」

不過她直言很享受在社交平台上分享美妝、穿搭和美食等日常，早前更在清理化妝品時，發現自己不知不覺間儲了大量粉底和唇膏。她笑言其中粉底數量最多，即使是不同顏色的粉底也各有兩、三支。

陳楨怡自問身材未夠豐滿，拒推性感寫真。（葉志明 攝）

親選牛仔褲送樂小姐

此外，陳楨怡透露，今年特別為樂小姐挑選了一條牛仔褲作為生日禮物，並無特別含意，只是之前她穿過回公司，樂小姐看到大讚其款式漂亮，於是便特意買了一條一模一樣的送給對方。