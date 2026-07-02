方媛親力親為湊女與家傭在大街上等車　囡囡一舉動流露獨立個性

本月6日便踏入39歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，主力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛最近就復出幕前，參演了內地人氣真人騷《五十公里桃花塢》第六季的演出，更惹來一些是非。不過向來深受郭富城愛鍚的她，就獲老公公開力撐，霸氣護花，足證她在郭富城心目中的愛妻地位。

方媛為郭富城誕下三位可愛千金。(方媛小紅書)

「天王嫂」方媛近日參與內地真人騷《五十公里桃花塢6》惹熱議。（微博@方媛Moka）

囡囡一舉動流露獨立個性

方媛雖然貴為天王嫂，但她一直都是親力親為湊女，絕不假手於人。日前就有網民在街上偶遇她湊住7歲的大女郭詠希 (Chantelle) 以及5歲的二女郭泳萱 (Charlotte) 與家傭姐姐一起的照片，發文寫道：「昨天在香港the southside這邊買東西 出來看到了最近挺火的天王嫂方媛 帶著兩個女兒和一個菲傭在等車 一直覺得方媛五官很漂亮 真人確實臉很小很立體 但是衣品 有待提升哈哈 沒什麼氣場 女兒很漂亮呢像媽媽」。相中可見方媛頭上架着太陽眼鏡，身穿一套粉藍色短褲套裝襯白色波鞋，孭住大個名牌手袋，身材嬌小的她站在大街上相當搶眼，被一眼認出，她的其中一名女兒一馬當先走在前面，不用拖住媽咪，邊行邊吃甜品，盡顯獨立個性。

方媛與女兒及家傭姐姐在大街上等車。(fireying@小紅書)

方媛女兒看來相當獨立。(fireying@小紅書)

方媛罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》。（節目截圖）