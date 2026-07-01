朱千雪懷第二胎5個月感激有神隊友老公幫輕　爆復出拍劇遇一阻力

無綫高層樂易玲昨晚（30日）在尖沙咀舉辦生日派對，多位藝人出席，現場星光熠熠。其中，腹大便便的朱千雪亦有現身祝賀。朱千雪在接受訪問時，透露目前懷孕大約五個月，整體情況尚算舒服，但由於需要照顧大兒子，這點會比懷第一胎時吃力一點。問到這一胎的孕吐等反應時，她表示：「其實都好類似，頭三個月一定會有啲攰、作嘔，但我第一胎都係咁樣，所以差唔多。」

朱千雪大住肚出席樂小姐生日派對。（葉志明 攝）

讚老公分擔照顧大仔

談到懷孕期間老公如何照顧？朱千雪對老公讚不絕口，笑指老公現在對她最大的幫助就是幫忙照顧大兒子：「依家佢湊大仔，對我嚟講已經係最好。你唔使陪我啦，你服侍好大仔就得啦！」她又指懷今胎的心態沒有第一胎時那麼緊張，如之前別人說有什麼要戒口，她就完全不碰，但現在就知道適量都可以的，「因為夏天懷孕，有時真係好想飲凍飲、食雪糕，雖然都盡量唔好，但有時都會失守。」至於 BB 的性別，她則保持神秘，笑言：「遲啲先講。」

樂小姐都摸下千雪的肚，趁機沾大肚婆的旺氣。（葉志明 攝）

兒子未有哥哥概念：以為媽咪肥咗

對於兩歲的大兒子是否知道自己即將做哥哥，朱千雪笑言有跟兒子提起，但懷疑兒子對「兄弟姊妹」的概念還很模糊。她分享道：「有時問佢知唔知BB喺邊，佢會話喺媽咪個肚度。但我唔知佢知唔知咩係BB，或者個肚入面係咩。」她更笑稱，兒子看到她肚子變大，可能只是以為媽媽變肥了。朱千雪亦透露，目前只有自己能感覺到胎動，老公和大仔因為時機問題暫時還未感受到。

這胎是計劃當中，還是意外？朱千雪直言：「我諗差唔多啦，我哋本身都想多過一個，但就從來無計劃過要幾時。（兩個夠未？）我覺得暫時夠了，因為修身好辛苦，所以我從第一胎開始就話，要生完修到身之後再傾。」

朱千雪日前生日竟烏龍記錯自己歲數。（IG@tracytschu）

生日大擺「烏龍」記錯歲數

而近日，朱千雪更發生了一件令人爆笑的趣事，原來過去一年她竟一直以為自己已經38歲，直至日前38歲生日時，才驚覺自己記錯歲數。朱千雪笑言：「我老公同我講，因為佢大我幾日，佢話佢38歲，我先諗：『咦？冇理由你38，我39㗎？』」後來她翻查去年的社交平台貼文，才發現自己去年過37歲生日，今年才是38歲，原來烏龍了一段時間。朱千雪笑言，「但原來感覺都幾開心，發現自己無大過。」更開玩笑說這體現了「一孕傻三年」的說法。

朱千雪多謝「神隊友」老公，幫輕她不少。（IG@tracytschu）

工作能減壓

被問到懷孕期間兼顧工作會否感到吃力，朱千雪直言都應付到，如昨日早上送大仔上學後便去工作，下班後就前來參加派對。她表示：「過咗頭三個月其實都幾精神，工作上其實冇影響。反而我覺得有工作，有時將個腦放喺第二度，其實係一個幾好嘅減壓方法。（會否叫人開始幫手接手工作？）因為我哋嘅工作，無論係藝人還是大律師，都係要自己做，無得交接。我仲記得上一胎，因為早了幾日生，所以我喺產房傳埋最後一個Email，我老公仲問我Email係咪俾人Hack咗。所以今次自己時間上會安排得好啲。」

懷念拍劇時光

至於未來會否想再拍劇，她表示有時看電視確實會有一股衝動，懷念拍劇的時光，但現時要兼顧家庭，擔心時間上較難分配。笑指可叫老公幫手？朱千雪笑言：「我諗佢唔會幫我頂足咁多個月嘅06、30（指清晨6時到第二日6時的通告）囉，所以永遠都十五十六，一切順其自然。」