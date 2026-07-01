「紅衣女鬼」彭翔翎宣布離巢　為追夢曾兼職揸的士機幫補收入

無綫藝人彭翔翎近日憑靈異節目《直播靈接觸》飾演「紅衣女鬼」一角人氣急升，成功入屋。不過，正當事業迎來新轉機之際，她卻突然在社交平台宣布離巢，結束與TVB多年的賓主關係。



彭翔翎在《直播靈接觸》中首次擔任主持便成功引起網民關注。（IG/@pang0ooooo）

發長文告別大台：多謝每一個遇到既人

彭翔翎在社交平台上載了一張在無綫電視城門外的打卡照，並感性發文，透露自己正式告別大台：

「經歷過多少風雨造就今天的我，夢真的可以飛翔嗎？答案並不重要，至少努力過，至少嘗試過，至少參與過……9年既成長路上，多謝每一個我遇到既人、支持過我既人、陪伴我既人、幫過我既人。我從來都唔會後悔自己做既每一個決定，繼續帶住勇往直前既心，做自己想做既事就夠，畢竟人生都係為開心。」

她亦透露在合約的最後一天，巧妙地遇到了最疼錫她的監製，形容是「命運的安排」，為她的無綫生涯畫上無悔的句號。

又走一個！（IG/@pang0ooooo）

又走一個！（IG/@pang0ooooo）

又走一個！（IG/@pang0ooooo）

彭翔翎開心得到網民關注。（IG圖片）

校花出身 兜兜轉轉再追演員夢

現年33歲的彭翔翎，其實早在15歲時已涉足娛樂圈。她於2008年曾參加由《Yes!》雜誌舉辦的「第十二屆全港校花校草選舉」，並成功殺入最後四強，同屆參賽者還包括鍾晴及蘇皓兒。

索！（IG圖片）

雖然中學時期已被老師發掘演戲潛質，並曾入讀香港兆基創意書院修讀相關課程，但當時她因覺得做戲比想像中困難而一度放棄追夢。直到2017年，她在朋友鼓勵下，加上碰巧TVB招募新人，決定頂着「不再年輕」的心理關口投考第29期無綫電視藝員訓練班，畢業後正式加入大台。

運動Look又得。（IG圖片）

又走一個！（IG/@jasyn.hf）

曾兼職的士司機幫補收入 日賺$2,000

加入TVB後，彭翔翎以拍劇為主，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《解決師》、《法證先鋒IV》、《迷網》、《踩過界II》及《破毒強人》等多套劇集。雖然過往多飾演閒角，但她在工作上一直非常拼搏。

為了維持生計兼顧追夢，彭翔翎在加入TVB後更曾兼職揸的士幫補收入，因而被網民封為「最靚的士司機」。她曾在訪問中透露自己揸的士時非常勤力，一日走很多轉絕不偷懶，最高紀錄試過一日淨賺港幣2,000元，故事相當勵志。

彭翔翎為幫補收入，還兼職的士司機。（Youtube截圖）