陳奕迅嫌棄自己唱壞《傷信》　爆當年遭高層搶新歌：呢一世都記得

孕育香港樂壇無數巨星天后的「華星唱片」迎來成立55週年，為慶祝這個大日子，昔日風靡一時的「華星三寶」——陳奕迅（Eason）、楊千嬅及梁漢文（Edmond）罕有合體接受訪談節目《星塵55》專訪。三位老友重聚默契依舊，除了分享當年同車的少年趣事，更瘋狂大爆音樂製作背後的搞笑內幕。Eason更自爆早期唱片封面的「素顏真相」，甚至開玩笑提起當年被高層要求「讓歌」給梁漢文的陳年恩怨，高呼：「呢一世都記得！」

陳奕迅（Eason）、楊千嬅及梁漢文（Edmond）合體接受節目《星塵55》專訪。（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

陳奕迅、楊千嬅及梁漢文「華星三寶」由來

梁漢文於1989年參加「第8屆新秀歌唱大賽」出道，而陳奕迅與楊千嬅則於1995年「第14屆新秀歌唱大賽」分別奪得冠軍及季軍後加入華星。雖然相隔五屆，但三人年紀相仿，在90年代事業上升期經常並肩作戰，因而被外界封為「華星三寶」。對於「華星三寶」這個外號，他們就表示這是當年高層吳雨被街頭小食「煎釀三寶」啟發。

陳奕迅、楊千嬅及梁漢文被外界稱為「華星三寶」。（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

Eason拍《我的快樂時代》跑30圈去水腫

Eason分享了早年拍攝唱片封套時的辛酸又過癮的經歷。他透露當年的預算幾乎全數投放在音樂製作上，導致視覺包裝只能「極限操作」。

《與我常在》（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

1997年拍攝《與我常在》時，公司拍攝採取「三無」狀態（無化妝、無整頭、無服裝），只叫他穿件白Tee、買條牛仔褲就直接開工。更搞笑的是，他當時身上穿的衫和鞋子，竟然是攝影師文念中即場脫下來借給他穿的。

Eason透露那條牛仔褲現在仍在自己衣櫃裏。（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

到了1998年的《我的快樂時代》，當天在小學影相，Eason雖然化了全妝，但因為粉底太厚加上面部嚴重水腫，視覺效果不佳。此時摄影師出奇招，提議：「過來，我跟你跑30個圈！」結果兩人在操場狂奔，直到把所有的妝容全部溶掉、水腫全消，最後依然是以「全素顏」定格出這張經典封面。Eason後來揚言若現時有攝影師叫他跑30圈，他仍然會照做。

Eason透露當時拍攝封面前跟攝影師跑了30圈。（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

《我的快樂時代》（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

Eason被高層「強行轉讓」愛歌：呢一世都記得

當被問到三人當年有沒有爭過歌時，Eason立刻笑指自己曾遭遇「歌被搶」的慘痛經歷：「呢一世我都記得！」

Eason透露《我需要的只是愛》當時被高層「強行轉讓」給梁漢文。（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

Eason神還原當年被高層要求讓歌的過程：「我以前錄過一首歌，我錄咗、混埋音（Mixing）……後來高層突然同我講：『呢首歌啱梁漢文多啲，佢唱歌能量再大啲。』，個阿頭同我咁講，咁都冇辦法，其實冇所謂。」最後首歌就變咗梁漢文的《我需要的只是愛》，坐在一旁的梁漢文聽後大驚，坦言自己當時完全不知情，並立刻搞笑作揖向Eason大喊：「唔好恨我！」

雖然Eason話呢一世都記得，但是他亦說沒有恨過梁漢文。（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

嫌自己歌聲「破壞神曲」 Eason驚爆抗拒唱《傷信》

訪談中，千嬅與梁漢文一致首選Eason的《傷信》為最愛歌曲。怎料，身為原唱的Eason卻自爆當年對這首歌極為抗拒，甚至曾想過送給別人唱。Eason解釋，他當年並非不喜歡這首歌，而是覺得西村由紀江的鋼琴獨奏版已經完美得天衣無縫，根本不需要加上人聲。他直言：「我當時覺得自己係破壞咗首歌，如果當年你哋話想要，我會話你哋攞去啦！」因此當時一度決定自己的歌聲成了歌曲的瑕疵，不過他補充現在已經釋懷。

《傷信》（YouTube@華星唱片 Capital Artists Official Channel）

Eason還分享後來到日本開演唱會時，西村由紀江更親自到後台向他打招呼，令他大感興奮。千嬅隨即開玩笑追問：「咁你當年有冇講呢個『破壞故事』畀大師聽？」Eason即時「凹水」大笑回應：「冇呀！」笑翻全場。