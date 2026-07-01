前港姐冠軍劉倩婷獲頒授榮譽勳章　與特首合照承諾為社區服務

現年40歲的劉倩婷（Sandy）於2009年參選港姐勇奪冠軍後入行，2013年與比她大16年的知名堪輿學家李丞責（James）結婚，二人育有兩女，一家四口幸福美滿。近年已淡出幕前的劉倩婷，致力推廣慈善活動，繼今年初更加入保安局擔任撲滅罪行委員會委員，今日（1日）劉倩婷再獲頒授榮譽勳章。

劉倩婷（Sandy）在2009年參選港姐勇奪冠軍後入行。（IG/@sandy.lausinting）

劉倩婷頒授榮譽勳章

劉倩婷今日在IG分享獲頒授榮譽勳章及與特首李家超的合照，並留言寫道：「祝賀香港特別行政區成立二十九周年。很榮幸上年得到特區政府認可，頒授榮譽勳章，恭喜今年所有得獎者及社會賢達授勛。感謝政務司司長再次委任我成為第三年撲滅罪行委員會委員。我會透過滅罪會及禁毒常務委員會繼續為社會安定繁榮，作為經濟發展基礎出一分綿力。誠祝陳少棠同Melody Kwok 完滿六年滅罪委員會任期工作。能在年度晚會上，跟坐在旁的司長局長們一起探討來年滅罪發展方向，獲益良多，更獲悉：「“2025年，政府在防騙工作取得明顯成效。雖然詐騙案仍佔香港整體罪案的大多數，但數目較2024年下降約2.9%，是自2019年以來首次回落；涉及金額更下降約11.3%。”成績令人鼓舞，期待跟各委員繼續交流合作，為社區服務」。

劉倩婷今日在IG分享獲頒授榮譽勳章。（IG/@sandy.lausinting）

劉倩婷與特首李家超合照。（IG/@sandy.lausinting）

劉倩婷獲頒授榮譽勳章。（IG/@sandy.lausinting）

劉倩婷承諾為社區服務。（IG/@sandy.lausinting）

劉倩婷曾獲頒榮譽勳章就任兩公職委員

劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，曾任職投資銀行高盛做證券分析員兩年，入行後與李丞責因合作拍攝TVB玄學節目《香港玄案》而撻着，兩人在2013年結婚。而劉倩婷婚後以照顧家庭為由淡出娛樂圈，升呢做闊太的她不忘做善事，曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長，榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2024年度「大灣區傑出關愛女企業家」、2023年度十大傑出青年，前年獲政府委任成為撲滅罪行委員會成員及禁毒常務委員會委員，去年宣布加入保良局，擔任善業拓展、籌募及企業推廣總主任。