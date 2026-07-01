胡定欣老公融入朋友圈齊歐遊極有貢獻　未有生B計劃：我哋好謹慎

胡定欣今日（1日）為麥當勞叔叔之家慈善基金活動擔任嘉賓，她表示幾年前已有去沙田院舍探訪，同年還聚集了其他藝人一齊去同小朋友開了個聖誕party。她在今年新年期間就去了觀塘院舍與小朋友一起做手工，她說：「喺探訪過程感受到呢個家對佢哋有幾咁重要。」相當有愛心。

胡定欣。（陳順禎攝）

不知道樂易玲有意退休

提到胡定欣昨晚有份參加無綫高層樂易玲的生日派對，她說：「見返好多老友，同咗樂小姐講生日快樂，身體健康。（送咗咩禮物？）人到就得㗎喇。（樂小姐話想退休搵接班人？）我無收到風佢要退休喎，佢係工作狂嚟，等我遲啲問下佢先。（有無人選推薦？）佢呢個位要管好多人，唔容易。」昨晚定欣還見了她的好姊妹姚子羚，定欣說：「我哋都話好耐無見，我事前唔知佢會嚟，成日都會以為對方唔喺香港，通常大家生日先會約出嚟，有時有嘢做又未必約得齊。（有無順便update佢嘅感情狀況？）無喎，佢想講自然就講佢。（覺唔覺得佢容光煥發咗？）佢一直都咁靚。」她又表示婚後少了出夜街，昨晚不帶老公同行是因為老公好怕醜，又不是認識很多人。

胡定欣為慈善出力。(陳順禎攝)

老公融入朋友圈

胡定欣談到她與老公在5月中跟單立文夫婦以及陳山聰夫婦，3 pair一起去歐洲旅行，她說：「我哋一班朋友識咗20年，未試過一齊去咁遠去咁耐嘅旅行，去咗兩星期，好開心，好難約得埋，大家都好珍惜，影好多相，今次係話行就行即刻上網買機票嗰種。（老公同你啲朋友相處成點？）佢同我班朋友好夾得埋，同山聰、豹哥玩得好開心。我老公比較熟悉住宿同行程，我老公熟啲就佢安排，最無乜貢獻係豹哥，因為佢要拍劇無時間做功課。」問到新婚的她可有同老公閉關造人？胡定欣說：「無嘅，依家二人世界好開心，暫時無呢個計劃，我哋好謹慎，玩下朋友嘅小朋友先。」

胡定欣與羅天宇。(陳順禎攝)

胡定欣與羅天宇一起擔任嘉賓。(陳順禎攝)

未有遇過遭男演員加戲性騷擾

胡定欣又透露4月時錄了一首自己的新歌，稍後會拍MV，是一首關於互勉的歌曲：「個idea嚟自我自己，係我想講嘅嘢，想同大家分享，可能考慮喺生日嘅期間推出。我錄完呢首歌之後去咗潮汕拍咗部電影，係講家庭故事，做一個家姐，同鮑姐，太保哥合作，好開心。」對於早前有女藝人爆料指拍劇時被男演員加戲性騷擾，胡定欣表示未有聽聞有關報道，自己亦沒有遇過這類經歷。

胡定欣接受訪問。(陳順禎攝)